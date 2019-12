Lil Wayne célèbre une décennie de domination de l'argent des jeunes

Wayne des trônes.

Le statut de Lil Wayne en tant que légende est incontestable à ce stade. En termes d'héritage musical, de prouesse technique, d'éthique de travail prolifique et autres, le nom de Weezy sert souvent de tissu conjonctif entre deux générations. Il va sans dire que M. Carter est un excellent candidat au Greatest Rapper Alive, et l'affaire est d'autant plus renforcée par le succès de son label Young Money. Un label qui a fait rire la carrière de Drake, Nicki Minaj et Tyga, dont la présence combinée a modifié le cours de la musique hip-hop telle que nous la connaissons. Kevin Winter / . Il y a quelques jours, le premier album de Young Money, We Are Young Money, a célébré son dixième anniversaire. Le projet, qui présentait des singles comme "BedRock", "Every Girl In The World" et "Roger That", a marqué le début d'une dynastie. Bien que non raffiné, il peut s'agir d'un ensemble cohérent d'œuvres, l'album sert de point de départ à une histoire à succès triomphante des temps modernes. Ce qui a suivi n'a pas besoin d'être présenté, et il est clair que Weezy apprécie toujours l'introduction informelle de son équipe au jeu dans son ensemble. S'adressant à Instagram, Weezy a publié un rappel de cette journée fatidique, rappelant aux masses que Young Money a essentiellement joué un rôle dans le fonctionnement du jeu pendant dix ans. Avez-vous des souvenirs forgés Sommes-nous jeunes? Sonnez ci-dessous et montrez un peu d'amour au capitaine du team Weezy F. Baby pour tout ce qu'il nous a donné.