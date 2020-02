Lil Wayne dévoilé en tant que robot pour la nouvelle saison de “Masked Singer”

Vous a-t-il trompé?



Immédiatement après que les Chiefs de Kansas City ont remporté leur victoire au Super Bowl, une nouvelle saison du concours de chant Masked Singer a été diffusée lorsque le public a été présenté à une nouvelle série de célébrités au masque orné qui rivalisent sans révéler leur identité, laissant le public se fier aux performances et à divers des indices pour deviner qui est chaque concurrent.

Dans le premier épisode, l’un des six nouveaux personnages devrait être éliminé à la fin du spectacle, et la foule a finalement choisi d’éliminer l’artiste anciennement connu sous le nom de The Robot. Comme d’habitude, l’élimination est attachée à un démasquage. À la surprise des juges, ce n’était autre que Tunechi qui était derrière le visage.

Lil Wayne a utilisé des indices tels qu’une planche à roulettes et un contrôleur de jeu (un signe de tête vers sa publicité XBox) pour donner au public une idée de qui il pourrait être. Sa chanson de choix était “Are You Gonna Walk My Way” de Lenny Kravtiz. Avec le recul, la performance était très clairement trempée dans la voix de Wayne. En fin de compte, cela s’est avéré être un autre moment dynamique de la carrière du rappeur et une surprise amusante pour les fans à la maison qui appelaient généralement l’identité de Wayne avant qu’elle ne soit officialisée.

Maintenant, les candidats restants incluent Miss Monster, Llama, White Tiger, Turtle et Kangaroo. Les fans semblent également convaincus que ce dernier est Jordyn Woods tandis que White Tiger pointe vers un resurfaçage de Rob Gronkowski.

