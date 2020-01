Lil Wayne dit que l’album funéraire sera bientôt disponible

Lil Wayne prend les dispositions pour les funérailles.

L’album tant attendu du rappeur semble sur le point de sortir. Mercredi soir, le patron de Young Money a partagé un clip de six secondes sur Twitter et Instagram avec un logo funéraire rotatif. “Bientôt !!” il l’a légendé avec les emoji de cercueil.

Bien qu’une date de sortie exacte soit inconnue, Wayne a précédemment déclaré que l’album arriverait le mois prochain. Quand un fan a demandé quand il allait tomber, il a répondu: «Feb my G.»

Il a collaboré avec Lil Baby, Big Sean et London On Da Track pour le projet, qui aura une sensation plus actuelle. “Avec moi, ce qui est nouveau pour moi, c’est d’essayer de sortir une musique qui ressemble un peu plus à la musique d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré à XXL l’année dernière.

Les funérailles, qui font suite à Tha Carter V en 2018, ont été annoncées pour la première fois en 2016. En août, il a révélé que l’album était complet et devait sortir fin 2019.

Wayne a récemment enregistré des épisodes du “Car Test” de TIDAL et du podcast “Drink Champs” de N.O.R.E., qui devraient sortir dans les deux prochaines semaines pour coïncider avec la sortie de l’album.

Aime

0