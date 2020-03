Lil Wayne dit qu’il a enregistré 53 chansons en une nuit

Lil Wayne n’est pas pareil.

Le patron de Young Money est un sorcier en ce qui concerne le studio et a des centaines de chansons dans le coffre-fort. Dans une récente interview avec “MTV Fresh Out”, Weezy a été interrogé sur sa production prolifique.

“Vous avez plus de 80 chansons dans votre coffre-fort”, a déclaré la journaliste Jamila Mustafa à Wayne, qui a répondu en faisant une grimace insinuant qu’il y avait bien plus que cela.

En fait, il se souvient de sa dernière session de studio où il a enregistré 53 chansons en une seule nuit. “J’ai fait 53 chansons ce soir-là”, a-t-il déclaré.

Il a travaillé avec tout le monde d’Eminem à Demi Lovato, mais il a maintenant l’œil sur une collaboration Lizzo. «J’adorerais travailler avec Lizzo», a déclaré Wayne, qui a également récemment collaboré avec DaBaby pour son prochain projet.

Tunechi, qui a récemment sorti une vidéo pour son single Funeral “Mama Mia”, a également parlé de son apparition en tant que Robot dans “The Masked Singer”. Wayne a déclaré qu’il était fan de la compétition de téléréalité et qu’il leur avait initialement demandé de faire participer Nicki Minaj à la série. Mais ils se sont retournés et ont dit qu’ils le voulaient.

“Elle ne le savait même pas”, a-t-il dit à propos de Minaj. “Elle m’aurait probablement dit:” Non, je ne fais pas ça. “Donc, nous ne savons pas non plus ce qu’elle aurait ressenti à ce sujet.”

De plus, regardez-le s’ouvrir sur la paternité et le moment le plus fier de sa carrière.