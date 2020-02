Lil Wayne et La’Tecia Thomas sont enfin officiels sur Instagram

Après des mois de spéculation, Lil Wayne et la mannequin australienne La’Tecia Thomas ont finalement confirmé leur relation le jour de la Saint-Valentin.



Sur le nouvel album de Lil Wayne Funeral, le légendaire rappeur de la Nouvelle-Orléans parle de son mannequin grande taille, taquinant qu’ils pourraient en fait être fiancés et, ce week-end, le couple est sorti et a officialisé les choses sur les réseaux sociaux pour la première fois. Après avoir fait leurs débuts en couple à la fête de libération des funérailles, Weezy F et son bébé ont célébré la Saint-Valentin en tant qu’unité collective, mettant en place des feux d’artifice dans leurs cœurs et leurs âmes, ainsi que dans les rues de Miami.

Gerardo Mora / .

Bien qu’ils n’aient peut-être pas carrément confirmé qu’ils sortaient ensemble (ou qu’ils étaient engagés comme le disent les sites Web de potins), La’Tecia Thomas a publié Lil Wayne sur sa page pour la première fois ce week-end, après sa série de publications basées sur Tunechi. Le modèle australien a laissé tomber des indices pendant des mois, partageant ses paroles sous forme de légendes, portant un collier “Carter” et se drapant dans un tas de produits de marque de la superstar du rap. Ils apparaissent ensemble alors qu’ils allument des feux d’artifice, arborant tous deux d’énormes sourires sur leurs visages. Ils ressemblent vraiment à un couple amoureux et nous ne pourrions pas être plus heureux pour Weezy et La’Tecia si c’est le cas.

Comment avez-vous passé votre Saint Valentin? Y avait-il autant de joie et de joie que Weezy sur cette photo?

