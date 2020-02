Lil Wayne et sa fiancée se font tatouer

Lil Wayne explose d’amour.

Le rappeur funéraire et sa fiancée La’Tecia Thomas le rendent officiel avec des tatouages ​​TNT assortis. Weezy a un détonateur TNT encré sur sa joue, tandis que le mannequin australien a un bâton de dynamite tatoué sur son annulaire droit.

Thomas peut également être vu portant un collier Carter, une référence au nom de famille de Wayne, sur la photo, publiée par Lil Wayne HQ.

Sur «Stop Playin With Me» de son nouvel album Funeral, Weezy parle de sa fiancée. “J’ai un modèle de taille plus, mais elle est ma petite maman / Je lui fais ouvrir le buste comme une piñata / Et comme le monde tournait, elle était ma spin-doctor”, raconte-t-il.

Il fait également référence à sa future femme dans “Not Me”: “Vous connaissez une femme australienne / Elle a dit” Cheers mate “/ Ensuite, nous portons un toast et voyons comment vous ne ** comme le goût des larmes.”

Le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge lors de la sortie de l’album de Wayne’s Funeral à Miami samedi. Ils étaient inséparables, posant pour des photos et marchant bras dessus bras dessous. Weezy lui aurait proposé l’automne dernier une bague de fiançailles massive.

Les deux se sont peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux après que Wayne s’est glissé dans ses DMs à l’étranger l’année dernière. “J’ai vu quelqu’un à la télévision et je me disais:” Je ne sais pas comment entrer en contact avec cette personne “”, a-t-il déclaré dans une récente interview. «J’ai rencontré une personne très, très spéciale.»

