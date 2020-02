Lil Wayne interprète «Dreams» sur «The Tonight Show»

Tunechi reprend “The Tonight Show”.

Après la sortie de son 13e album studio Funeral la semaine dernière, Lil Wayne s’est arrêté mercredi au «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Accompagné de The Roots, il a interprété l’une des 24 pistes «Dreams» sur la scène du Studio 6-B.

“J’ai rêvé que j’étais fauché / Pas de diamants et pas d’or / L’histoire la plus triste jamais racontée”, a rappé Weezy en portant un manteau de fourrure surdimensionné et un béret rouge à pointes. “Je me suis réveillé et j’ai crié / Dieu merci, ce n’était qu’un rêve.”

Weezy a également participé à un jeu de Virtual Reality Pictionary. Il a fait équipe avec l’actrice Claire Danes pour affronter Jimmy et Lana Condor. Après ses dessins de crevettes pop-corn et Harry Potter, il a réussi à remporter une victoire.

Plus tôt dans la semaine, le rappeur nouvellement engagé a promu son nouvel album avec une apparition surprise sur “The Masked Singer”. Il a été révélé comme le Robot lors de la première de la saison après le Super Bowl.

Funeral, qui présente Big Sean, Adam Levine et XXXTentacion, devrait faire ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec 115 à 130 000 unités d’album équivalentes.