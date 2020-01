Lil Wayne rend hommage au 5e quartier Weebie

Lil Wayne célèbre la vie de 5th Ward Weebie.

À la suite de sa mort, le rappeur Young Money a écrit un hommage émotionnel à l’icône du rebond de la Nouvelle-Orléans. “Je n’ai toujours pas trouvé de mots pour exprimer ce que je ressens”, a posté Weezy sur Instagram à côté d’une photo de Weebie. “RIP à une véritable légende de la Nouvelle-Orléans @ 5thwardweebie.”

Le rappeur, né Jerome Cosey, est décédé jeudi après avoir été hospitalisé. Son publiciste Johnathan Thomas a déclaré à CNN que Weebie avait eu une «crise cardiaque qui s’est transformée en chirurgie cardiaque d’urgence et finalement en une insuffisance cardiaque». Il avait 42 ans.

Weebie, qui a sorti son premier album Show the World en 1999, a été un pionnier du mouvement de rebond avec des chansons comme “Let Me Find Out” et “Fuck Katrina”, qui est sorti à la suite de l’ouragan Katrina. Il a collaboré avec Drake sur «Nice for What» ainsi que Lil Wayne sur «Bend It Ova» et s’est produit au Lil WeezyAna Fest en 2015.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a publié une déclaration après son décès. “Il était une personnalité emblématique, une légende de la Nouvelle-Orléans et un ami bien-aimé”, a déclaré Cantrell. «Il était le roi du rebond, qui nous a montré comment bouger, comment aimer et comment apporter passion et humanité à tout ce que nous faisons. La Nouvelle-Orléans a perdu une pierre angulaire de notre culture. Notre ville ne sera pas la même sans sa voix et son esprit. »

D’autres, dont Questlove et Solange, lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux.