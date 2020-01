Lil Wayne se reconnecte avec Mannie Fresh sur “Mahogany”

Quand il est dans son sac, personne ne peut casser avec l’intensité sauvage de Lil Wayne. Son flux est d’élite, ses références intelligentes, glissant un jeu de mots élégant dans ses schémas avec facilité. “Je suis un Balance, je vais le peser, j’espère que la moissonneuse ne me sortira pas”, rappe-t-il, sur le deuxième morceau de Funeral “Mahogany”. “Je suis trop impatient de l’attendre, j’ai mis le radiateur dans la bouche de Satan.” Alors que le dernier album du rappeur légendaire n’a que quelques heures, son premier quatuor de bangers fait forte impression dès le départ. Peut-être plus sur ce morceau en particulier, qui canalise l’esprit de “A Milli” et “6 Foot 7 Foot” dans son engagement à groove.

Un autre trait notable de “Mahogany” est un crédit à la production du producteur de longue date Cash Money Mannie Fresh. S’appuyant sur la ligne de base établie par le producteur émergent Sarcastic Sounds, la paire fournit à Weezy un chant hypnotique infectieux à forte voix pour sa destruction. C’est la poche parfaite pour Weezy F, qui prouve une fois de plus que les prouesses techniques n’ont pas besoin de se sentir mathématiques. Découvrez “Mahogany” maintenant, et partagez vos coupes funéraires préférées dans les commentaires ci-dessous. Est-ce l’album Weezy que vous attendiez?

Paroles Quotable

Oh, tu l’as fait? J’ai réussi

Mais tu es louche comme 8 Mile

8-Ball d’Orange, ma déception, je la couche

Comme un aigle, elle l’étale, l’aère, ouais, je l’ai mangé

Je suis Balance, je le pèse

J’espère que la faucheuse ne me sort pas

J’ai trop hâte de l’attendre

Coincé le radiateur dans la bouche de Satan

Priez que les politiques ne descendent pas la maison

