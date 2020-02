Lil Wayne surprend les fans en tant que robot dans ‘The Masked Singer’

Lil Wayne est démasqué.

L’icône du rap a choqué ses fans en tant que visage derrière le robot lors de la première de la saison dernière de “The Masked Singer”, diffusé après le Super Bowl LIV.

Weezy a interprété une reprise de “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz avant d’être éliminé pour le score le plus bas. Il a surpris les juges, dont Robin Thicke, Nicole Scherzinger et Jamie Foxx, qui ont deviné que le Robot était Shaun White, Johnny Knoxville ou Flavour Flav.

“J’ai fait cinq chansons avec lui”, a expliqué Thicke après la révélation. “C’est le plus choqué que j’aie jamais vu dans cette émission.”

S’adressant à l’hôte Nick Cannon, Weezy a déclaré qu’il avait choisi le costume de robot à cause de ses enfants. “Quand mes enfants regardent l’émission avec moi, je sais qu’ils aiment le costume de robot, donc c’est papa”, a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’il a vendu plus de disques qu’Elvis.

Dans une interview après le spectacle, il a parlé de l’expérience. “Cela ne ressemblait à aucune expérience que j’ai jamais vécue musicalement et en termes de performances”, a déclaré Wayne. “Je n’ai jamais fait de chorégraphie de ma vie, sauf si c’est comme pour un mariage et que tu dois faire la danse.”

Il a ajouté: «Ils m’appellent la période de la licorne parce que je ne vais nulle part. Je ne l’ai jamais vu et quand je suis vu, je m’assure que c’est digne de voir. Je suis un gars anonyme. “

Weezy vient de sortir de son 13e album studio Funeral, qui présente des collaborations avec Big Sean, Lil Baby et XXXTentacion. Il devrait faire ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec 110 à 125 000 unités d’album équivalentes.