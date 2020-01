Lil Wayne’s Vault In Shambles après 12 chansons inédites Surface

Fort Knox, ça ne l’est pas.



Étant donné que Lil Wayne vit essentiellement en studio, il n’est pas étonnant que sa chambre forte de musique inédite soit presque pleine. Et bien que son équipe ait fait un travail décent pour faire fonctionner une machine bien huilée, il n’est pas tout à fait rare de voir la surface musicale de Wayne de manière inattendue – les fans peuvent se rappeler que même une ébauche presque complète de Tha Carter V s’est retrouvée dans l’étreinte douteuse de Martin Shkreli . Malheureusement pour Big Weezy, une autre fuite massive a tourmenté le rappeur légendaire, comme souligné sur HipHopNMore.

Vivien Killilea / .

Il semblerait que douze chansons, toutes intitulées en caractères chinois, ont frappé SoundCloud. Le lot provient apparemment entre 2012 et 2013, ce qui le placerait au milieu de Tha Carter IV et I Am Not A Human Being 2. On ne sait pas à quoi ces morceaux auraient pu être destinés, mais il convient de noter que certains présentent des vers invités de Curren $ y, Kidd Kidd et Mack Maine. D’après le son, les douze morceaux ne sont pas masterisés.

On ne sait pas ce que Weezy pense de cette dernière fuite. Au moins, cela ne provenait pas de Funeral, son prochain album était prévu pour une sortie incertaine – bien que POSSIBLE en février 2020. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces pistes inédites, rendez-vous sur HHNM pour plus d’instructions.

