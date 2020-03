Lil Yachty annonce “Lil Boat 3”

Lil Yachty confirme la sortie de “Lil Boat 3”, qui comprendra son nouveau single “Oprah’s Bank Account” avec DaBaby et Drake.



Apparaissant comme un point culminant du dernier projet de compilation de contrôle de qualité, Lil Yachty se bat pour faire bouger les choses par lui-même, qu’il a commencé hier en publiant une vidéo hilarante pour son nouveau single “Oprah’s Bank Account” avec DaBaby et Drake. La vidéo le voit se déguiser en drag et jouer le rôle de Boprah, animant un talk-show fictif et offrant à chaque membre du public un bateau comme cadeau de départ. Ce n’était qu’une question de temps avant que cette annonce n’arrive mais, hélas, nous voici avec des nouvelles que Lil Boat 3 est officiellement confirmé.

À l’anniversaire de son premier projet Lil Boat, le rappeur d’Atlanta Lil Yachty a sorti son dernier single et, le même jour, il a dit au monde que nous pouvions nous attendre à plus de nouvelles musiques de lui prochainement.

“Lil Boat 3, à venir bientôt”, a écrit l’artiste créative aux cheveux roux. “Merci de votre patience. Veuillez profiter du nouveau single ‘Oprah’s Bank Account.'”

Au bas du graphique, les deux illustrations d’album sont affichées pour Lil Boat et Lil Boat 2, avec un point d’interrogation placé sur un troisième espace réservé. Nous ne serions pas surpris s’il s’en tient à un thème nautique pour celui-ci, poursuivant une chaîne d’excellentes illustrations de couverture pour Lil Yachty et terminant la trilogie avec fracas. Une question demeure cependant: LB3 arrivera-t-il avant ou après son projet de collaboration avec Tee Grizzley?

Êtes-vous enthousiasmé par ce nouvel album après avoir entendu “Oprah’s Bank Account?”

