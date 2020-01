Lil Yachty passe en mode promo complet pour le livre de Momma Boat “Raising A Rapper”

Lil Yachty n’est pas le seul de sa famille à sécuriser le sac.



Ces derniers mois, Lil Yachty s’est retrouvé au milieu de situations délicates et a exprimé son opinion sur les questions dont la culture a discuté collectivement en famille. À l’âge tendre de seulement 22 ans, il a été capable d’accomplir des exploits majeurs que certaines personnes ne pouvaient que comprendre. Mais maintenant, il semble que le rappeur “For Nothing” ne soit pas le seul à avoir franchi des étapes importantes au sein de sa famille immédiate. La mère de Lil Boat, Venita McCollum, détient désormais le titre d’auteur accompli aux côtés de ses titres de marathonienne, de femme d’affaires et de fière maman.

Plus tôt dans la journée (28 janvier), Momma Boat a dévoilé la sortie de son tout premier ouvrage publié, Raising A Rapper, désormais disponible sur Amazon. Le livre distribué par Osborn Publishing est un guide complet des tenants et aboutissants de l’industrie musicale rempli d’informations inspirantes pour ceux qui ont un enfant souhaitant entrer dans le domaine du divertissement hip-hop.

Lil Yachty s’est rendu sur sa page Instagram personnelle pour aider à promouvoir l’introduction de sa mère dans le monde de l’édition, en publiant une photo du livre avec une légende:

“Hiya kids, link is live in my bio go and buy my moms book learn a my life un peu de son point de vue. J’encourage toute mère qui élève un rappeur inspirant à lire ce livre car cela pourrait peut-être jeter un peu d’incitation sur la façon dont ma mère si fier de ta mère @venitamccollum Link est dans mon bioooooo. “

Avec Lil Yachty en préparation pour la sortie de son prochain album studio, Lil Boat 3, et après le succès de ses débuts à l’écran dans How High 2 (2019), 2020 pourrait être une année extrêmement lucrative pour le rappeur basé à Atlanta. Découvrez le post de Lil Yachty célébrant la sortie du livre de sa mère, Raising A Rapper, ci-dessous et copiez le livre, ici via Amazon.

