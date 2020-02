Lil Zane réfléchit au rejet de l’accord de Diddy et pourquoi la carrière de rap s’est estompée

Lil Zane a acquis une renommée internationale en tant que long métrage sur le morceau à succès de 112 “Anywhere”, mais le rappeur n’a pas pu maintenir la longévité de sa carrière.



Tu te souviens de Lil Zane? Il y a vingt ans, le rappeur était un adolescent qui venait de sortir son premier album Young World: The Future. Son single à succès “Callin Me” avec 112 en tête des charts, et son avenir dans l’industrie musicale semblait prometteur. Il avait bientôt collaboré avec des gens comme Tank, Lil Scrappy, Jacob Latimore, Shawty Lo et bien d’autres, mais Zane a mystérieusement disparu des projecteurs.

Zane a fait des vagues lorsqu’il est apparu sur “Anywhere” de 112 et a reçu sa première plaque pour une chanson à succès, mais dans son récent long métrage pour la série Finding BET de BET, le rappeur a admis avoir refusé un accord avec Diddy. Selon Zane, son manager lançait un label et parce qu’ils avaient une relation étroite, il a décidé de rester avec l’équipe qu’il connaissait au lieu de signer un accord avec Bad Boy Records. “Je pense que Diddy a respecté cela”, a déclaré Zane, ajoutant en riant, “Ne prenez pas de décisions stupides lorsque vous grandissez, les enfants. Ne prenez pas de décisions avec votre cœur, prenez-les avec votre esprit.”

Le rappeur a également partagé une histoire de collaboration avec Bow Wow, Sammie et Lil Wayne sur le single “Hardball” de 2001. Pendant le tournage du clip, Zane et Bow Wow ont eu un peu de tiff quand ils voulaient tous les deux porter le même maillot d’Atlanta, mais Zane a expliqué qu’ils étaient jeunes avec des egos et maintenant ils ont mis le passé derrière eux.

En fin de compte, Zane a accusé son étiquette de saboter sa carrière. Il a dit qu’il serait dans un magasin de disques pour une signature d’album mais qu’il n’y avait aucune copie de son album à l’endroit. Il aurait également travaillé sur des projets et des chansons, mais il affirme que le label ne les publierait pas. Il a fini par prendre des emplois d’acteur juste pour gagner de l’argent pour vivre. Zane a révélé que son plus grand regret était de ne pas avoir appris le métier au début car il a découvert trop tard qu’il avait été mis à profit au début de sa carrière. Regardez son épisode complet ci-dessous.

