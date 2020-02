«L’île des tentations» conquiert la princesse Leonor

On pourrait déjà dire que «l’île aux tentations» est un véritable phénomène. Les aventures et mésaventures de cinq couples amoureux ont atteint la très royale Maison Royale espagnole, dont l’un de ses membres s’est déclaré adepte du programme. Voici la princesse Leonor, qui, apparemment, aucune des émissions n’est perdue.

Princesse Leonor

Comme vous l’avez appris Readings, la princesse des Asturies est l’un des millions de followers du programme, bien qu’il ne le fasse pas dans ses émissions ouvertes, mais plutôt doivent voir l’espace différé. Cela aurait été révélé par une source proche, qui pose une question en l’air: comment est-il possible que la reine Letizia ait laissé Leonor regarder le programme? Et c’est que le monarque a toujours été caractérisé en imposant une éducation très sévère à leurs filles.

Il est également rare qu’elle ait transcendé un détail de ces caractéristiques, car, malgré le fait que la petite fille détient les titres de princesse des Asturies, princesse de Viana, princesse de Gérone, duchesse de Montblanch, comtesse de Cervera et dame de Balaguer, permet de voir dans des actes très particuliers et les données qui transcendent votre vie intime sont comptées. Par exemple, il est connu que pendant son temps libre, il pratique habituellement des activités de violoncelle et d’équitation, auxquelles il aurait parfois rejoint le programme de Mónica Naranjo.

Leader incontesté

Il faut ajouter à la princesse Leonor les millions de téléspectateurs que le programme accumule dans chacune de ses émissions. Par exemple, celui publié le mardi 4 février dernier a fait Quatre tireront jusqu’à 26,9% des parts, la part d’écran la plus élevée de l’ensemble du programme, laissant toutes les chaînes de la concurrence loin derrière. Par exemple, Telecinco est resté à 7% avec «The Good Doctor» et Antena 3 à 7,8% avec «Lost». De plus, l’espace arrive en tête de l’objectif commercial, avec des données supérieures à 48% chez les jeunes de 16 à 34 ans.

