«L’île des tentations» lance un débat supplémentaire le mardi 18 avec tous les participants

Quatre tours avec le résultat de «L’île des tentations». L’émission de téléréalité produite par Quartz est devenue un phénomène social avec des données d’audience importantes qui sont conduites à la deuxième chaîne Mediaset pour améliorer sa moyenne partager et même s’imposer à laSexta, son principal concurrent, jusqu’ici en février (6,8% contre 6,5%).

Le programme était destiné à Cuatro depuis le début et, malgré la stratégie transversale choisie à la dernière minute, il n’est pas surprenant que le canal rouge soit celui choisi pour profiter de ses derniers coups. Étant une réalité enregistrée, il n’est pas si facile de presser le contenu et d’alimenter le gril, donc la fin ouvre la porte pour enfin donner la parole à ses protagonistes.

Alejandra Rubio, Sandra Barneda et le père Apeles dans «Le débat des tentations»

En plus de ‘Le débat des tentations’ prévu le vendredi 14 février à 22h00 sur Cuatro, la chaîne lancera un deuxième débat le mardi 18 à 22h40 présenté par Sandra Barneda. À ces deux occasions, tous les participants du salon de rencontres seront présents, comme l’a annoncé Mediaset Espagne, qui à son tour a une semaine pleine d’engagements.

Grande semaine à Cuatro

«Femmes et hommes et vice versa» devient «Les tentations de MyHyV» du 17 au 21 février et modifie son horaire à 19h00. L’émission habituelle du matin est supprimée pour cinq diffusions spéciales mettant en vedette les couples de Mónica Naranjo. En direct, chaque participant peut partager avec Nagore Robles comment il est aujourd’hui et dans quel état est son cœur.

Toutes ces émissions permettront au spectateur de découvrir si Christofer a survécu que son célèbre “Estefanía!” devenir viral ou si Gonzalo est disposé à rencontrer Susana après lui avoir donné un siège dans la dernière tranche du programme. Alex et Fiama reviendront sur le plateau qui les a vu naître à la télévision tout en Fani peut devenir le grand absent si votre signature est finalement confirmée par «Survivors 2020».

