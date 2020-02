L’île habitée par des LOUPS sympathiques et que vous pouvez visiter.

Vous pouvez faire un tour éblouissant à travers la forêt avec des loups à Washington.

«Les prédateurs du sanctuaire du cœur» est un parc à thème qui vous permet de vivre une expérience de rencontre de loups de 2 heures.

Le sanctuaire est situé à Anacortes, dans l’État de Washington, près de Seattle et juste à côté de Vancouver, après la frontière canadienne. Ainsi, les Américains et les Canadiens ont une excellente occasion de faire du jogging (ou des câlins) avec des loups.

Gardez à l’esprit que non seulement les loups sont dans le sanctuaire, vous pouvez également trouver des renards, des pumas, des reptiles, des oiseaux de proie parmi d’autres prédateurs.

L’activité errante est strictement réservée aux personnes de plus de 18 ans. Il n’y a aucune exception à cette règle, mais vous pouvez l’utiliser comme prétexte pour célébrer que vous deviendrez un adulte.

«Notre objectif est d’éduquer les enfants sur la faune, non seulement pour enseigner les faits sur les animaux, mais aussi pour utiliser une approche qui mène à l’appréciation, à l’affection, à la compassion et au respect de ces créatures vivantes, à partir bien sûr, la valeur d’un animal n’est pas déterminée par sa similitude ou ses services à l’homme “, a expliqué le sanctuaire.

«Notre objectif est de développer le soin et le souci des animaux. Notre objectif est d’aider à ouvrir les yeux de leur cœur pour voir que toute la nature est interconnectée et réaliser que, en dehors d’elle, nous ne pouvons pas survivre. Nous servons également de sanctuaire pour les animaux qui ne peuvent pas être réintroduits dans la nature et qui ont besoin d’un environnement sûr et sain pour vivre le reste de leur vie. “

