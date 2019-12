L'île Venom de Venom # 21 est la même que celle de Amazing Spider-Man # 347

La semaine prochaine commence Île Venom histoire par Donny Cates et Mark Bagley, dans Venin # 21. C'était le taquin original.

C'était une référence à une couverture classique – et un scénario – par David Michelinie et Erik Larsen, de Amazing Spider-Man # 347.

Dans cette histoire, Venom a kidnappé Spider-Man et l'a emmené dans une mine abandonnée d'une île tropicale, pour être utilisé comme terrain de chasse entre l'Araignée et le symbiote, une fois pour toutes. avec l'intention d'avoir une bataille finale sans interruption. Mark Bagley en tant qu'artiste contribuera à apporter une saveur des années 90 à Spider-Man, et Bleeding Cool peut confirmer que Venom Island est situé sur la même île que l'ASM # 347. Mais la bataille et la poursuite sont vraiment très différentes.

Voici un aperçu:

VENOM # 21

(W) Donny Cates (A / CA) Mark Bagley

L'ÎLE DE VENOM COMMENCE ICI! «Nuff a dit!

Classé T + dans les magasins: 25 déc.2019

PPC: 3,99 $