Lili Reinhart regrette de prendre une photo de Zac Efron; «Je me sens si grossier à ce sujet»

Il suffit d’un coup d’œil rapide sur Instagram pour remarquer à quel point Lili Reinhart est populaire ces jours-ci. Bénéficiant de 22 millions de followers, l’actrice a tout à fait le fan club. Dans le rôle de Betty Cooper dans l’émission très populaire Riverdale, Reinhart se construit lentement mais sûrement un nom à Hollywood. Mais, l’actrice ne s’arrête pas seulement avec la télévision, Reinhart a également joué aux côtés de certains A-Listers dans le film à succès, Hustlers.

Lili Reinhart | Matt Winkelmeyer / VF20 / WireImage

Malgré toute la renommée que Reinhart accumule, sur Instagram et dans la vraie vie, elle ne semble pas être particulièrement amoureuse de cela. Il est clair que la jeune femme de 23 ans aime jouer, mais elle semble voir la célébrité comme un effet secondaire à son succès, plutôt que comme quelque chose qu’elle convoite ou même aime. Dans une récente interview avec Allure, Reinhart a expliqué ce qu’elle ressentait vraiment pour la célébrité. “Il est tellement bizarre. Je n’y pense pas vraiment tant que je ne suis pas avec les gens. Je n’y pense pas avant de voir des jeunes femmes, car ce sont les gens qui me reconnaissent. Puis tout d’un coup, je suis devenu très conscient », a avoué l’actrice de Riverdale.

Lili Reinhart partage une anecdote à partir de 15 ans

Être célèbre a donné à Reinhart une perspective si différente sur le respect des limites des célébrités et des gens en général. En fait, l’actrice regrette toujours la façon dont elle traitait les célébrités dans le passé. Lors de l’entrevue, elle a réfléchi à une expérience qu’elle avait eue où la chaussure était sur l’autre pied pour elle. “C’est marrant. Je suis allée à cette Cheesecake Factory avec ma mère quand j’avais, comme, 15 ans. Nous avions volé pour une audition. J’étais assis à la table là-bas, et je me souviens que j’ai reçu l’e-mail que je n’ai pas eu le rôle », a commencé Reinhart, se remémorant une époque où sa carrière n’était pas aussi réussie qu’aujourd’hui.

Reinhart regrette d’avoir pris une photo de Zac Efron

Curieusement, lorsque Reinhart a été refusé pour le rôle susmentionné, elle a découvert Zac Efron alors qu’elle attendait dans le cabinet du médecin. À cette époque, Efron avait perdu sa peau de High School Musical et était fermement dans les films grand public mais toujours très populaire. Reinhart se souvient avoir pris une photo d’Efron dans son enthousiasme. Maintenant, avec les connaissances et l’expérience qu’elle a, le moment ne lui convient plus. «Je me sens tellement dégoûtée maintenant», confesse-t-elle.

L’actrice Riverdale réfléchit sur les parties les plus étranges de la célébrité

Bien que Reinhart admette que c’est génial lorsque les gens sont fans, le fait de prendre constamment des photos à votre insu et / ou sans votre consentement peut être très inconfortable et accablant. «C’est flatteur, mais cela vous donne également l’impression d’être un animal de zoo. Même quand je suis assis dans la serre coulée, si [someone is] tenant leur téléphone comme ça, je me dis: “Qu’est-ce que tu fais?” Je suis devenu très paranoïaque “, admet Reinhart.

Les fans sur Instagram soutiennent son message

À l’ère d’Instagram, Snapchat et TikTok, il peut être plus difficile que jamais de faire comprendre aux gens que prendre des photos de personnes (même des célébrités) peut être une énorme atteinte à la vie privée. Comme beaucoup de gens se contentent de calculer le coût du travail, il peut être difficile pour des personnes célèbres de faire comprendre leur sort. Mais, Reinhart semble faire comprendre à certains de ses fans. “Je pense qu’il est important et formidable qu’elle soit un grand défenseur des frontières avec les fans – plus de gens doivent en parler!” une personne a écrit sur Instagram. C’est formidable que Reinhart ait appris de ses expériences passées. Espérons que ses millions de fans pourront apprendre d’elle.