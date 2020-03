Lili Reinhart, star de Riverdale, remercie Michelle Phan et NikkieTutorials pour ses compétences de maquillage épiques

Lili Reinhart est peut-être une grande star maintenant, mais elle était une fois une greffe de LA ennuyée, surfant sur Internet. Les fans la connaissent mieux pour son rôle de Betty Cooper dans l’émission à succès Riverdale et dans des films tels que Charlie’s Angels et Hustlers.

À 16 ans, elle venait de déménager à Los Angeles et terminait ses études secondaires en ligne. Cherchant à combler un peu de temps quand son travail scolaire était terminé, elle a donc commencé à regarder des didacticiels YouTube.

Grâce à son passionné de tutoriel, elle est non seulement devenue experte en maquillage glamour, mais aussi en maquillage d’effets spéciaux. Nikkie de Jager et Michelle Phan étaient deux de ses YouTubers préférées.

Qui est Nikkie de Jager?

Nikkie de Jager, de la chaîne YouTube NikkieTutorials, est une maquilleuse et une vlogueuse beauté des Pays-Bas. Ceux en dehors de ses téléspectateurs réguliers ont peut-être entendu parler d’elle récemment en raison de nouvelles de son sort transgenre sans cérémonie.

Pour ses fans, cependant, elle est et a toujours été une femme blonde talentueuse “avec une sérieuse obsession pour les paillettes, le glamour et tout ce qui est beauté”, comme Teen Vogue l’a décrite.

Au moment de sa pièce vedette Teen Vogue en 2011, elle comptait 100 000 abonnés YouTube, un exploit à l’époque. Maintenant, ce nombre s’élève à 13,3 millions et compte.

En plus de ses tutoriels de maquillage, en 2015, elle a créé une série de vidéos intitulée «The Power of Makeup» mettant en vedette elle-même et des célébrités telles que Kim Kardashian West et Drew Barrymore avant et après avoir fait maquiller. Son objectif était d’aider à lutter contre la honte du maquillage et de montrer que le maquillage est amusant.

Qui est Michelle Phan?

Michelle Phan est une autre vlogueuse de longue date sur la beauté de YouTube qui, The Cut a dit un jour, “a sans doute inventé le genre entier de la beauté de YouTube.” Sa première des centaines de vidéos a été publiée il y a 12 ans. Il a le titre simple, “Tutoriel de maquillage naturel” et a plus de 12,5 millions de vues.

Elle a quitté la plate-forme et tous les autres sites de médias sociaux et est devenue silencieuse à la radio en 2015. Elle est revenue sur YouTube aussi soudainement qu’elle est partie en 2017 avec une vidéo intitulée «Pourquoi je suis parti». Elle a de nouveau disparu pendant un certain temps avant de revenir avec quelques nouvelles vidéos il y a quelques mois à peine.

Lili Reinhart a eu de modestes débuts de maquillage

Lili Reinhart | Rachel Luna / FilmMagic

Grâce à de Jager, Phan et d’autres YouTubers, Reinhart a appris à être incroyablement habile avec le maquillage à un jeune âge, un chemin que de nombreux Gen Zers trouvent relatable. Maintenant connue pour arborer un look plus naturel, en tant que visage de la collection Clean Fresh de Cover Girl, elle aimait autrefois utiliser beaucoup de paillettes dans ses looks.

Elle a confié à Elite Daily: «J’avais un fard à paupières à paillettes argentées très brillant que je me tamponnerais les yeux le vendredi lorsque j’allais à l’école. C’était mon maquillage du vendredi. Et puis j’aurais des paillettes dans les sourcils pendant des jours après. »

Elle a également admis que son premier sac de maquillage était plein de maquillage de pharmacie, avec «une de ces éponges blanches sales» qui s’utilise encore et encore.

Les compétences de maquillage des effets spéciaux de Lili Reinhart peuvent être vraiment effrayantes

En 2014 et 20115, Reinhart aimait montrer ses talents de maquillage sur Instagram. Elle a publié des photos de styles de maquillage simples tous les jours ainsi que des recréations de personnages de films tels que Jessica Rabbit et The Corpse Bride. Elle a même pris des libertés créatives avec des looks comme son «zombie pop-art» et sa «reine des enfers».

Ce qui ressort vraiment de son alimentation, cependant, c’est son penchant pour l’horreur. Les compétences en effets spéciaux de Reinhart vont au-delà du beau et du mystique, dans le domaine des entailles hyperréalistes, des brûlures, des piqûres, des ecchymoses et même de la peau affectée par les engelures.

«J’économiserais mon argent pour acheter du maquillage d’effets spéciaux sur Amazon», a-t-elle déclaré à Elite Daily.

Bien que la star ne publie plus régulièrement ses aventures de maquillage, elle utilise de temps en temps ses anciennes compétences.