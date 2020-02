Lilo et Stitch auraient leur action live très bientôt | INSTAGRAM

Le “monde fantastique de Disney” a préparé de nombreuses surprises pour les années à venir, dont le tournage de la Live Action du film charmant et adoré “Lilo and Stitch”.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il a été annoncé que le classique de 2002, qui est une aventure comique et fantastique sur une fille hawaïenne et son adorable mascotte spatiale, arrivera bientôt sur les écrans dans une version innovante d’action en direct telle que “Le Roi Lion” et “Aladdin” dans leurs versions les plus récentes.

Vous pourriez également être intéressé: Matrix 4: Les premières images de Keanu Reeves dans son tournage

Cependant, il est dit que la livraison du film susmentionné ne sera pas projetée dans les salles, comme tout le monde s’y attend, mais sera diffusée exclusivement sur la nouvelle plate-forme Disney, mieux connue sous le nom de “Disney +”.

Comme prévu, cette nouvelle a provoqué une fureur parmi les fans et beaucoup de controverse, divisant ainsi totalement les opinions sur le tournage entre ceux qui disent qu’ils vont adorer et ceux qui disent que ce sera un fiasco, comme les autres films qui Ils ont été publiés dans Live Action.

Lire aussi: Sortie du nouveau trailer d’Invisible Man in Super Bowl

Du côté positif, on sait que le film “Lilo et Stitch Live Action” conservera l’essence originale qui le caractérise et suivra l’histoire de manière linéaire, car grâce à un très bon informateur, les informations que le tournage a divulguées de cette bande recevra environ 60 millions de dollars.

Lilo et Stich en action réelle Je deviens fou

– Sofia (@soliva_s)

5 février 2020

D’autre part, les utilisateurs de leurs réseaux sociaux ont exercé leur droit de commenter en mentionnant leurs désaccords avant de telles nouvelles, en faisant des commentaires tels que les suivants:

“Je n’attends rien de ce film, j’ai été déçu par tous les Live Action”, “De nouvelles histoires s’il vous plaît! Plus de Live Actions!”, “Je suis excité mais je suis terrifié à l’idée qu’elles ruinent l’image des personnages.” Et au contraire, certains commentaires positifs ont été trouvés, tels que:

“J’attends le Stitch le plus adorable, le plus tendre et le plus moelleux”, “” J’imagine que Stitch ressemble à Baby Yoda, c’est tellement mignon “” J’ai toujours rêvé d’un Live Action, c’est mon film préféré. “

Qu’en penses-tu? Est-ce vraiment quelque chose d’inutile? Ou l’attendent-ils aussi avec impatience? Laissez les producteurs Disney faire leur travail, ils pourraient nous surprendre.

.