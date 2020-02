Lilo & Stitch: un remake d’action en direct pour être exclusif à Disney +

Après le succès de «Lady and the Tramp», Disney + est sur le point de recevoir un nouveau remake live-action, avec Lilo & Stitch.

Selon le DisInsider, le film va être tourné à Hawaï au cours de l’automne et aura un budget de 60 millions de dollars, soit environ le même budget que «Lady and the Tramp». Il est rapporté que la voix originale de Stitch, Chris Sanders, reviendra également au rôle.

Voici un bref résumé du film:

L’histoire parle du lien formé entre une fille humaine solitaire nommée Lilo et un étranger ressemblant à un chien nommé Stitch, qui est conçu pour être une force de destruction.

Le script du film a été écrit par Mike Van Waes, qui a déjà écrit The Crooked Man. Et il sera produit par Dan Lin et Jonathan Eirich, qui ont récemment travaillé sur Aladdin et devraient produire le prochain film Disney + Inspector Gadget.

Que pensez-vous de Disney + obtenir un remake de Lilo & Stitch? Commentaires ci-dessous:

