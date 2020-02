Lily Tomlin détestait tourner une scène particulière de la série Netflix ‘Grace et Frankie’

Tous les personnages des émissions de télévision ne correspondent pas à ce que pensent ou ressentent les acteurs. Bien qu’il ait toujours supposé que les personnages de télévision les plus emblématiques de tous les temps avaient un peu l’âme de l’acteur, cela implique parfois que l’acteur doive dire des choses horribles.

Ce fut le cas avec Lily Tomlin jouant Frankie Bergstein dans Grace et Frankie de Netflix.

On peut considérer cette série comme une véritable victoire pour les personnages plus âgés, car elle attire tous les groupes d’âge de son public. Cependant, les personnages principaux eux-mêmes ne sont pas toujours aimables. Ils disent et font parfois des choses que tout le monde ne trouve souhaitables chez aucun être humain. C’est ce qui fait un grand développement de personnage.

Apparemment, Tomlin a trouvé beaucoup de choses en rapport avec son personnage de Frankie. Il y avait une chose qu’elle avait du mal à dire, cependant.

Les personnages sont-ils proches de Lily Tomlin et Jane Fonda?

La plupart des sources disent que les personnages de Grace et Frankie ne sont pas complètement comme Tomlin et Fonda. Dans le cas de Fonda, elle a dû prendre des cours d’acteur pour atténuer le personnage de sa personnalité bruyante habituelle. De plus, elle a dû suivre une thérapie pour faire face aux conséquences de sa grâce.

C’était déjà un ajustement majeur de faire une série télévisée pour les deux, étant donné que ni l’un ni l’autre n’avait l’expérience récente. Seule Tomlin a fait une fois une série hebdomadaire si vous incluez ses premiers jours de carrière dans l’émission de variétés Laugh-In de la fin des années 60 / début des années 70.

Quant à Fonda, elle n’avait l’habitude que de faire des films, y compris de devoir faire des choses à ses débuts qu’elle ne voulait probablement pas faire. Une partie de cela impliquait de jouer une prostituée dans la Klute de 1971, ce qui lui a finalement valu un Oscar.

Sans aucun doute, Fonda et Tomlin ont réalisé qu’ils auraient à dire ou à faire des choses car Grace et Frankie ne correspondaient pas à ce en quoi ils croyaient vraiment. Tomlin dit que Frankie devait dire une fois quelque chose de terrible à propos des enseignants, au grand dam de l’actrice.

Que dit Frankie des enseignants suppléants sur «Grace et Frankie»?

Tomlin a dit qu’elle s’était presque rebellée contre les écrivains quand Frankie avait dit quelque chose de terrible sur les enseignants suppléants en particulier. Elle a trouvé cela offensant et difficile à rendre crédible. Puisqu’elle croit fermement à la valeur des enseignants, il était difficile d’imaginer Frankie dire quelque chose de déplorable sur ce front.

Au moins, Tomlin a réussi à le faire fonctionner pour ceux qui regardent régulièrement la série. On ne sait toujours pas si cela pourrait nécessiter une thérapie de sa part comme Fonda.

Une chose est sûre, certains des personnages de télévision les plus célèbres de tous les temps étaient parfois des personnages méprisables. Carroll O’Connor est un bon exemple d’un acteur jouant quelqu’un de complètement opposé à qui il était vraiment, incarnant le bigot Archie Bunker sur All in the Family des années 1970.

O’Connor était aussi convaincant que Archie, beaucoup pensaient qu’il était vraiment comme ça quand il ne l’était pas. Aujourd’hui, le public se rend compte à quel point il était brillant d’un acteur dans la représentation du pire côté de l’humanité.

Sans aucun doute, Lily Tomlin craint que les gens pensent qu’elle est comme Frankie

Lily Tomlin | Matt Winkelmeyer / .

La plus grande crainte pour tout acteur est de trop bien jouer un rôle au point où les fans commencent à assimiler l’acteur au personnage. Il y avait probablement une certaine crainte de la part de Tomlin de dire quelque chose de désobligeant à propos des enseignants suppléants et de faire croire au public que Tomlin approuve un tel discours.

La façon dont elle et d’autres acteurs travaillent autour d’un tel problème nécessite probablement une thérapie. Au moins, Tomlin l’a révélé ouvertement lorsqu’elle a parlé de son inquiétude lors d’une interview à NPR Fresh Air.

Il sera probablement nécessaire de faire des talk-shows et de faire une délimitation claire entre le personnage et l’acteur, car plus d’acteurs jouent des personnes que le public aime détester.