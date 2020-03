L’image choquante du visage de Nuria Martínez après une réaction allergique à une pêche

L’un des épisodes les plus étonnants vécus dans la maison de la septième édition de ‘GH VIP’ continue de donner beaucoup à dire. Celui qui était un concurrent Nuria Martínez a dû quitter l’émission de téléréalité produite par Zeppelin pour être allergique à la pêche. Cela a dû quitter l’espace après avoir subi une réaction allergique à ce fruit et n’en est jamais devenu partie. Ce que la société de production et Mediaset Espagne ont permis, c’est de participer au repêchage de l’édition et, en parallèle, c’était un concurrent de «Le temps de la remise», mais il n’est jamais revenu à la maison de Guadalix de la Sierra en tant que membre de l’espace en plein droit précisément à cause de ce problème de santé.

Instantané publié par Nuria Martínez sur son Instagram officiel

Déjà à son époque, il a expliqué que “Cela m’a donné une réaction allergique que les gens ne voyaient pas parce que j’étais tellement enflé et ils ne l’ont pas enlevé”Et il a prévenu qu ‘”un jour je vous montrerai l’image de mon visage et vous comprendrez tout”. Eh bien, ce jour est arrivé et c’est que Nuria Martínez a publié sur son profil Instagram officiel une image qui a été prise lorsqu’elle a quitté la maison de ‘GH VIP’ affectée par la réaction allergique. Il l’a fait après qu’un disciple lui ait demandé précisément cela. “Je ne m’étais jamais donné pour t’enseigner quelque chose d’aussi triste parce que pour moi c’est quelque chose de fort dans ma vie”, la fille a commencé à dire, puis à préciser qu’elle allait lancer la photo.

Le moment le plus compliqué de Nuria Martínez

“Un jour, je devais arriver et puisque tu me demandes; Je pense que le moment est venu pour vous de savoir que rien n’était un mensonge, J’ai passé beaucoup de temps en tant que médecin dans un médecin, des psychologues et des traitements parce que les allergies viennent du jour au lendemain et ça m’est juste arrivé dans ‘GH VIP 7’ et évidemment la première chose est la santé, non J’étais bien de revenir à ce moment-là et je l’ai donc mis toutes les deux fois “, a d’abord écrit Martinez.”J’ai atteint un point que je ne pouvais plus respirer, petite blague. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je l’ai eue et ce que de nombreux allergologues m’ont aidé “, a déclaré la fille plus tard dans un texte qui accompagne l’image choquante qui témoigne sans aucun doute de la gravité de son corps à l’époque.

Après ce moment, et comme Nuria Martínez elle-même voulait le dire dans sa journée, elle a dû être traitée par des spécialistes du domaine. “J’ai dû passer un peu de temps avec des tests médicaux pour rester calme face à tout ce qui est sorti”, dit-il, ajoutant qu’au-delà de cela, il devait également recevoir un traitement psychologique important. À cette époque, Nuria voulait également “remercier le producteur et toutes les personnes qui me soutiennent, mes fans et ma famille qui sont ceux qui comptent vraiment pour moi et qui savent comment je suis” et accusés de leurs “ennemis”: “A ceux qui ne vous envoient pas aussi un baiser et que pendant qu’ils parlent, cela signifie que je suis vivant (…) Quelle vie il n’y en a qu’une et il faut en profiter!“.

