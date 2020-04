L’immunité Covid-19 toujours sous enquête

Mexico – Il est indiqué qu’au Mexique, plus de 10 millions de personnes à faible revenu n’ont pas accès à des systèmes d’eau améliorés et sontprincipalement des habitants des zones rurales et périurbaines.

Lors de la conférence de presse en ligne, le Centre régional pour la sécurité de l’eau (Cershi), l’Unesco et Conagua Ils ont présenté le document intitulé Réflexions dérivées du coronavirus, préparé par la Section du Programme hydrologique international-Mexique.

Basé sur l’expérience de Le Mexique dans les épidémies de choléra en 1992, la grippe en 2009 et maintenant le COVID-19.

Le document établit que l’accès à l’eau en quantité et en qualité suffisantes joue un rôle central dans la maîtrise de ce type de phénomène.

Cependant, ces actions sont difficiles lorsque les gens n’ont pas accès à l’eau potable, qui provoque l’insécurité hydrique et est potentiellement une source de maladie pour des millions de familles pauvres qui n’ont pas accès à la ressource en eau, ou ils le reçoivent mal et de mauvaise qualité.

Il est donc difficile pour eux de prévenir les infections, car il leur est difficile de se laver les mains lorsqu’ils reçoivent de l’eau rare et de mauvaise qualité. D’où l’importance que le droit humain à l’eau ait été élevé au rang constitutionnel au sein du gouvernement fédéral actuel.

Blanca Jiménez Cisneros, directrice de la Conagua, a déclaré que les causes de ce qui précède sont multifactorielles, plutôt que simplement le manque d’attention du secteur de l’eau.

Le document établit que la priorité a été donnée à la production et à la consommation d’articles de luxe qui s’opposent inutilement avec la production de biens et services de base, tels que la nourriture, les produits de santé et, en particulier, de bons services d’eau.

Le Centre Régional pour la Sécurité de l’Eau a lancé un appel à penser à une renaissance où les choses changent, depuis les victimes et les souffrances actuelles de la pandémie, en particulier pour les familles les plus pauvres.

Pour sa part, l’Unesco a demandé que l’eau soit centralisée au sein d’une agence unique dirigée par le développement des politiques publiques globales fondées sur la connaissance, la sécurité, la justice sociale et la recherche de la paix.

Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire d’apporter de l’eau potable à tous et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

ARH