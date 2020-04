L’impact économique de Covid-19 sera plus important dans les économies émergentes

Mexico.- La faiblesse institutionnelle et financière qui caractérise les économies émergentes pourrait limiter leur réponse à la crise provoquée par Covid-19, qui nécessite des actions coordonnées en conjonction avec les économies avancées, indique une recherche menée par la Direction générale des finances. de l’Instituto Belisario Domínguez (IBD).

L’étude intitulée “Implications économiques de la pandémie de COVID-19 et options politiques”, préparée par les chercheurs José Luis Clavellina Miller et Mario Iván Domínguez Rivas, indique qu’au Mexique, la capacité de faire face à la crise pourrait être compromise en raison de l’espace budgétaire réduit dont elle dispose actuellement, ainsi que de la baisse de l’activité économique, de la baisse des prix du pétrole et de la dépréciation du taux de change.

Concernant la baisse des prix du pétrole, le gouvernement a contracté des couvertures pétrolières pour couvrir les revenus pétroliers contre des réductions par rapport à l’estimation de 49,0 $ le baril. Cependant, il est important de garder à l’esprit que le pourcentage des exportations couvertes n’est pas connu, il est donc difficile d’estimer cet effet, souligne l’étude.

Seule la variation du peso de 18,9 pesos par dollar à la fin de 2019 à 23,5 pesos par dollar pourrait représenter une augmentation de 733,7 millions de pesos du solde de la dette brute de 2019 et une augmentation de 709,6 millions de pesos du solde historique des besoins financiers. du secteur public, ce qui impliquerait une augmentation de 2,8 et 2,7 points par rapport au PIB estimé par le SHCP pour 2020.

D’autre part, les chercheurs soulignent que dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, le gouvernement prévoit d’importants programmes fiscaux pour étendre la prestation des services de santé, protéger les salaires, fournir une assurance chômage, retarder les paiements d’impôts, éviter les faillites inutiles. , protéger le système financier et aider les familles et les entreprises à aller de l’avant après la crise.

Tout cela nécessite une capacité d’endettement moindre dans les économies en développement, qui n’ont pas non plus la possibilité d’être très laxistes dans leur politique monétaire car elles risquent d’accélérer leur inflation, ajoute la recherche.

La crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 montre la nécessité pour le pays, en période de croissance et de prix élevés du pétrole, de générer l’espace budgétaire nécessaire pour faire face et atténuer les effets des différents chocs économiques et pour accroître la l’enquête publique conclut l’épargne publique grâce aux différents fonds de prévoyance.

L'étude complète sur les MII peut être consultée à l'adresse électronique suivante: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4829

