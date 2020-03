L’impact global positif que le coronavirus a laissé sur l’environnement

Les impacts positifs de COVID-19 sur l’environnement

Le passage du nouveau coronavirus a fait plus de 4 200 morts dans 16 pays différents. Cependant, sa propagation a contribué à la protection de l’environnement et à la protection des animaux selon un rapport de la BBC.

En Chine, pays d’origine de la pandémie, l’industrie est paralysée et la diminution des vols et de l’activité automobile dans le pays a entraîné une baisse considérable des émissions de gaz à effet de serre.

“La fermeture d’usines et de magasins en Chine a entraîné une diminution des émissions de dioxyde de carbone d’au moins 25%”, a déclaré Lauri Myllyvirt, membre du Center for Research in Energy and Clean Air (CREA), aux États-Unis.

“La demande d’électricité et la production industrielle de la Chine restent bien en deçà de leurs niveaux habituels, selon divers indicateurs”, a déclaré Myllyvirta dans une interview. La vente d’animaux sauvages a également été interdite en Chine, ce qui est devenu une bouée de sauvetage pour les animaux exotiques menacés.

La consommation et le commerce de viande ont considérablement diminué. Les plus touchés sont les chauves-souris, les tigres, les cobras, les ours et les paongolins, ces derniers directement liés à la création de COVIS-19, selon les premières enquêtes.

«Nous entrons en contact avec des espèces sauvages et leurs habitats avec lesquels nous n’étions pas auparavant. Par conséquent, nous avons un certain nombre de nouvelles maladies liées à de nouveaux contacts entre virus, bactéries et parasites humains jusque-là inconnus “, a déclaré Ben Embarek à la BBC dans un entretien.

Le commerce illégal d’animaux sauvages est classé quatrième au monde pour les entreprises criminelles et lucratives. Partagez cette bonne nouvelle au milieu de tout ce qui est mauvais à propos de COVID-19.

