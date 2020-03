“L’important n’est pas de gagner. Je n’étais même pas finaliste et je travaille dur”

Edurne est retourné à l’Académie de «l’Opération Triomphe» pour parler brièvement avec les concurrents de cette édition et ainsi être en mesure de dire son expérience à la fois de son temps dans le programme et de tout ce temps qui s’est écoulé en 15 ans depuis son départ. Le 1er mars, la chanteuse est arrivée dans la pièce, choquée d’y retourner et nerveuse à propos de tous les souvenirs qui lui revenaient.

Edurne, dans ‘OT 2020’

Au début de sa rencontre avec les concurrents de «OT 2020», Edurne leur a demandé comment était la maison de disques de la veille. “Quand vous partez, il semble que le monde a été tourné à 360 degrés”, a expliqué l’invité en ajoutant qu’à ce moment-là on découvre que “tout le monde vous connaît”. C’est pourquoi il voulait lui dire «des choses importantes» à garder à l’esprit, car il y a des «choses que vous n’appréciez pas tant que vous n’êtes pas sorti», comme les «classes et professeurs qui vous enseignent tous les jours, dehors ne seront pas les mêmes.

L’artiste a voulu souligner qu’il doit travailler dur et profiter de cette opportunité unique. Et gagner c’est bien, mais être à l’Académie et apprendre au maximum est la chose importante:Moi, comme je le sens et comme je l’ai vécu, gagner n’est pas la chose la plus importante. Vous n’avez pas besoin de gagner pour profiter de la musique. J’étais sixième, je n’étais même pas finaliste, et je travaille dur “, a-t-il avoué aux candidats sans oublier qu’elle avait aussi peur de partir, et a même pensé à reprendre des études vétérinaires”. Sur la base du travail, ce qui est très important, les choses s’améliorent “, a-t-il commenté, mais il faut qu’ils apprécient aussi. Etre à l’Académie de ‘OT’ “change votre vie et l’assimiler est un processus”, a déclaré Edurne, ajoutant qu ‘”il est important de garder les pieds sur terre et de faire carrière”.

L’art au-delà de la musique

“Je fais le bilan et je me sens très chanceuse”, a déclaré une Edurne souriante, fière de la trajectoire qu’elle a menée: “La vie ne m’a pas seulement donné l’opportunité de travailler dans la musique, mais pour essayer d’autres facettes liées à l’art qui me bronzent en tant qu’artiste“, en mentionnant la télévision, les comédies musicales et leur passage à l’Eurovision. Pour cette raison, il a jeté les candidats pour les encourager à essayer des choses:” La même chose ne fonctionne pas et rien ne se passe. ” Et si? “

Il n’a pas non plus voulu ignorer la question des fans pour en tenir compte lors de leur départ et plus encore après avoir vu l’essor des maisons de disques. “Vous devez prendre grand soin d’eux. J’ai des gens qui me suivent de ‘OT’. C’est un plaisir de voir qu’il y a des gens qui vous soutiennent depuis 15 ans et apprécient votre musique“, l’artiste les a exposés. Enfin et avant de prendre la photo tous ensemble, Edurne a chanté leur nouveau single, qu’elle interprétera cette même nuit sur scène au Gala 7 de ‘OT 2020’.

