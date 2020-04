L’importation canadienne de Disney Channel, «La vie avec Derek», a-t-elle vraiment eu un scénario d’inceste?

Life With Derek est une émission de Disney Channel qui n’est pas sur Disney + parce que c’est vraiment une émission canadienne que le réseau a captée. Donc, lorsque la série était en vogue sur Twitter plus tôt cette année, ce n’était pas parce que la série était désormais en streaming, c’était parce que les fans considéraient une relation sur la série comme incestueuse et qu’ils étaient là pour ça. Mais la relation était-elle vraiment considérée comme de l’inceste?

Les acteurs de «Life With Derek» Ashley Leggat, Michael Seater, Ariel Waller et Daniel Madger en 2009 | George Pimentel / WireImage

«Life With Derek» était une série canadienne diffusée sur Disney aux États-Unis.

Beaucoup de gens ont pensé à tort que Life With Derek était une série produite à l’origine par Disney Channel. Cependant, le réseau n’avait que les droits américains sur l’émission.

L’émission a été initialement commandée par Family Channel au Canada. Disney Channel a obtenu les droits de Life With Derek et d’une autre série de Family Channel, Naturally, Sadie.

La série, qui a suivi une famille canadienne recomposée, a duré quatre saisons sur Family Channel et Disney Channel de 2005 à 2009. La série avait également un téléfilm, Vacation with Derek, qui a fait ses débuts en 2010 sur Family Channel. Le film n’a pas été diffusé sur Disney et n’a pas été présenté aux États-Unis avant le lancement de Starz en 2011.

La vie avec Derek a joué avec Michael Seater, Ashley Leggat, Jordan Todosey Daniel Magder, Ariel Waller, Joy Tanner et John Ralston en tant que famille reconstituée McDonald-Venturi. Seater (qui était le «Derek» titulaire), Madger et Waller étaient les enfants de George Venturi, joué par Ralston. Leggat et Todosey étaient les enfants de Nora McDonald Venturi, joué par Tanner.

La relation «Dasey»

Tout au long du spectacle, il a été fortement fait allusion au fait qu’il y avait des sentiments romantiques entre Derek et sa demi-sœur Casey, dépeints par Leggat. Bien qu’ils ne soient jamais devenus un couple, les querelles qu’ils ont faites, qui frisaient le flirt, étaient un thème récurrent dans la série.

Leggat et Seater ont soutenu la relation et ont déclaré qu’il n’y aurait rien de mal si les deux s’étaient réunis dans l’émission. Dans une interview en 2016, Leggat a déclaré: «Les gens ne peuvent pas en avoir assez de Dasey» et que ce serait «une progression naturelle pour eux» d’être ensemble.

L’émission a commencé à faire son chemin sur les médias sociaux en janvier 2020 lorsque des tweets sur l’émission ayant une relation incestueuse entre frères et sœurs sont devenus viraux. Quelqu’un a tweeté: «J’ai vu la vie avec Derek dans les tendances et je pensais que ça allait sur Disney + ou que l’on redémarrait seulement pour découvrir que les gens remarquent maintenant l’inceste.»

Et bien que Derek et Casey soient ensemble ne serait pas techniquement incestueux parce qu’ils ne sont pas liés au sang, cela n’enlève toujours pas le fait qu’ils soient frères et sœurs, biologiques ou non.

Lorsque le spectacle a commencé à avoir tendance il y a quelques mois, les fans ont expédié Dasey, Leggat et Seater à nouveau cosignés. La citation de Seater a tweeté une remarque sur Dasey et a dit “pionniers”.

Leggat a tweeté une photo des deux ensemble ces dernières années, disant: «J’adore la tendance nostalgique annuelle de Life with Derek qui se produit. BTW Je descends toujours avec ce vaisseau. #LifeWithDerek #Dasey. “