L’impossible est possible – / Film

Quel est Contes de la boucle? Eh bien, d’une part, c’est la première série télévisée à être adaptée à partir de peintures numériques. Le spectacle est inspiré par l’œuvre de science-fiction onirique et surréaliste de Simon Stålenhag, et cette adaptation semble avoir parfaitement saisi la nature des peintures de Stålenhag. Dans la première bande-annonce de Tales From the Loop ci-dessous, les images sont étranges et alléchantes, vous entraînant dans ce qui est sûr d’être une nouvelle série unique.

Tales From the Loop Trailer

J’étais au courant de Tales From the Loop, mais le spectacle n’était pas vraiment sur ma liste incontournable jusqu’à présent. C’est une bande-annonce tellement bien faite, pleine d’images surréalistes et d’une tendresse surprenante qui m’a complètement jeté pour une boucle. Créé par Nathaniel Halpern et exécutif produit par Matt Reeves, Tales From the Loop “explore la ville et les gens qui vivent au-dessus de” The Loop “, une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers – rendant possible des choses qui étaient auparavant reléguées uniquement à la science-fiction. Dans cette ville mystérieuse fantastique, des histoires humaines poignantes racontent des expériences émotionnelles universelles nues, tout en s’inspirant de l’intrigue de la narration de genre. »

Le casting comprend Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadrje, Duncan Joiner, et l’un des deux papes, Jonathan Pryce. Halpern a écrit les huit épisodes de la série et sert de producteur exécutif aux côtés de Mark Romanek, Matt Reeves, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett, et Adam Berg. Romanek a dirigé le pilote.

“Mon art est essentiellement une peinture de paysage sur le thème de la science-fiction”, a déclaré Stålenhag dans une interview. «J’essaie d’approcher les scènes comme si elles étaient réelles, comme si je voyais réellement ces choses. Je suis plus inspiré par les paysagistes et l’art animalier que par la science-fiction. Bien que je sois aussi très inspiré par la science-fiction… J’ai commencé par l’art du paysage et de la faune. J’ai dessiné des oiseaux et la faune suédoise quand j’étais enfant. C’était ma grande passion. J’ai toujours voulu peindre des choses que je vois dans ma vie quotidienne. Et puis j’ai commencé à travailler dans l’industrie du jeu vidéo et j’ai appris à dessiner tous ces robots et monstres et des trucs sur le thème de la science-fiction, et ça a fait un peu bouillonnement pendant que je faisais le paysage. »

J’espère vraiment que la série elle-même sera à la hauteur de l’efficacité de cette bande-annonce, car si c’est le cas, nous pourrions être dans quelque chose de spécial. Tales From the Loop fait sa première sur Amazon Prime Video 3 avril 2020.

