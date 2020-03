L’IMSS accordera une invalidité spéciale aux travailleurs

Mexico.- L’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) accordera une invalidité spéciale de 14 jours aux personnes présentant des symptômes bénins infectés par Covid-19.

Pour la première fois dans l’histoire, le handicap peut être traité en ligne, a déclaré l’avocat du travail, Jesús Souto.

Il a expliqué que la décision découlait du conseil technique n ° 147/2020, après l’annonce de l’entrée en phase 2 de la pandémie de Covid-19, qui indique, entre autres recommandations, de rester chez lui.

“En effet, ils donneront 14 jours d’incapacité aux personnes qui effectuent le processus en raison des symptômes du nouveau coronavirus, ils doivent demander leur incapacité par le biais de l’application de la sécurité sociale, là, il leur sera demandé de remplir un questionnaire de dépistage pour vérifier s’il s’agit bien d’un coronavirus puis pour savoir si le permis spécial est applicable ou non, a expliqué Souto.

Il a précisé que l’indemnité d’invalidité est de 11 jours, car les trois premiers ne sont pas couverts car il s’agit d’une invalidité temporaire due à une maladie générale.

Les autorités de l’IMSS ont indiqué que si les travailleurs présentent des signes d’infection tels que toux, fièvre et maux de tête, ils doivent rester chez eux sans aller chez le médecin pour obtenir leur handicap, en plus du fait que la subvention financière est garantie pendant les 14 premiers jours. , “C’est ce qui dure la douce image de Covid-19”.

Pour sa part, le Dr Mauricio Hernández Ávila, directeur des avantages économiques et sociaux de l’IMSS, a indiqué que de cette manière, la distance saine est maintenue et qu’ils épargnent au travailleur la visite chez le médecin, vont en voiture ou en transports publics en raison du handicap , entrez en contact avec d’autres personnes, allez à la banque pour percevoir la prestation et, enfin, rentrez chez vous pour vous reposer.

De plus, a-t-il dit, un équipement de protection sera envoyé par courrier afin que les membres de la famille ne soient pas infectés, qui se compose de couvercles de mandrin, de gel d’alcool qui fonctionne comme un antiseptique bactérien et d’un thermomètre, empêchant ainsi la contagion intra-ménage, en plus de un manuel d’instructions sur les signes et les symptômes de Covid-19 et comment prendre soin du patient à domicile.

Il a demandé aux travailleurs affiliés de mettre à jour leurs données sur les plateformes numériques IMSS pour envoyer le kit et les informations.

“Cela garantira une subvention économique pour les 14 premiers jours (durée estimée de la quarantaine) qui peut être prolongée en cas de symptômes d’urgence, où ils sont invités à se rendre à la clinique correspondante”, a déclaré Hernández Ávila.

Il a souligné que la personne handicapée doit être attentive aux symptômes d’aggravation de cette maladie au bout de 14 jours: douleurs thoraciques, forte fièvre qui ne se calme pas, essoufflement et couleur violette, pour recevoir des soins dans une unité médicale ou l’hôpital, ce qui permet l’extension du handicap.

