L’IMSS rejette une épidémie épidémiologique à l’hôpital de Tlalnepantla

Tlalnepantla.— L’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) a rejeté la survenue d’une épidémie épidémiologique à l’hôpital à la suite de la contagion de patients COVID-19 à l’hôpital général régional n ° 72 de Tlalnepantla, dans l’État de Mexico.

Il a révélé que l’hôpital de Tlalnepantla avait mis en œuvre le protocole épidémiologique pour la protection des travailleurs.

De même, il a précisé que la contagion entre les personnels hospitaliers est née à l’étranger, parmi le personnel qui ne travaille pas dans les zones de soins COVID-19 et dont la fonction n’est pas d’être en contact avec des patients suspects.

Cela a été déterminé par une étude épidémiologique de plusieurs semaines réalisée par l’Institut mexicain de sécurité sociale, qui a conclu que l’épidémie n’était pas à l’hôpital.

L’IMSS a indiqué qu’à ce jour, il y a eu 19 cas positifs de COVID-19 de travailleurs dans le domaine médical de différentes catégories.

Les travailleurs confirmés et leurs contacts suspects sont sous surveillance, depuis le 27 mars ils ne travaillent pas à l’hôpital, conformément au protocole. Cette situation n’a pas affecté les zones importantes de l’hôpital.

Il a signalé que trois cas zéro ont été traités dans cet hôpital: un patient qui a voyagé à l’étranger, un interniste qui était en contact avec un collègue médical qui avait été traité dans un hôpital privé pour des symptômes de coronavirus et un médecin qui fait partie du personnel de confiance.

Compte tenu de cela, les actions visant à minimiser les risques médicaux et opérationnels ont été renforcées, notamment l’assainissement de tout l’hôpital, la fourniture constante d’équipements de protection individuelle et une communication constante avec les travailleurs et la représentation syndicale.

Pour tout doute, le droit de séjour peut contacter le numéro de téléphone d’Orientation 800 623 2323.

