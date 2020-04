L’IMSS renforce les mesures d’hygiène des mères allaitantes et des bébés par Covid-19

Mexico – Étant donné la vulnérabilité du nouveau-né et le passage à la phase II de Covid-19, l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) recommande aux mères qui allaitent et les soignants renforcent les mesures d’hygiène et d’isolement pour éviter la contagion par ce virus.

À cet égard, le chef de la zone de soins périnatals de la coordination de deuxième niveau, le Dr Diana María González Pérez, Il a souligné que dans le cadre du suivi de la Journée de la Sana Distancia, il est important que le nouveau-né et la mère ne reçoivent pas de visites à domicile.

Évitez de les embrasser sur le visage, les mains et la bouche. Moins vous êtes exposé à d’autres personnes, plus le risque d’infection est faible.

Le spécialiste de l’IMSS a suggéré qu’à chaque changement de couche, un nettoyage général soit effectué le nouveau-né uniquement avec de l’eau tiède, avec un accent particulier sur le visage et les mains, car le savon peut blesser votre peau.

González Pérez a souligné qu’il est de la responsabilité du pédiatre de déterminer les spécifications Quant au régime alimentaire ainsi qu’au suivi médical qu’ils doivent porter

En cas d’urgence, il est nécessaire d’amener le nouveau-né à l’unité de médecine familiale ou à l’hôpital pour recevoir des soins spécialisés.

Le Dr Diana María González Pérez a commenté que dans le cas où la mère serait testée positive pour le Les médecins spécialistes devraient également tester l’enfant et son évaluation sera basée sur le fait qu’il dispose ou non de données cliniques sur la maladie.

Si la mère qui allaite a une infection bénigne et que le médecin prescrit qu’elle peut être à la maison, Il le fera sous les soins suivants: utiliser les cheveux récupérés, se laver les mains fréquemment en utilisant la technique cinq sur cinq (mouiller, faire mousser, frotter, rincer et sécher).

Il est également recommandé d’utiliser une protection nasale et buccale pour éviter de contaminer le bébé et de désinfecter les seins pour allaiter le nouveau-né.

Dans le cas où la mère ne peut pas prendre soin de son enfant, la gardienne doit suivre toutes les mesures d’hygiène telles que le lavage des mains, la toux et les éternuements. Dans le coin interne du bras, ne saluez pas avec un baiser ou une main et, surtout, ne touchez pas votre visage.

