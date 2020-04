L’INAI préserve la disparition des informations sur les trusts

Mexique.— Institut national pour la transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles (INAI) effectué un diagnostic des fonds et trusts publics en matière de transparence, avant leur disparition.

Celui-ci contiendra des informations permettant de connaître la disponibilité, les bilans de chacun, ainsi que son fonctionnement, sa structure, sa nature juridique, son affiliation, sa typologie et ses caractéristiques.

Le document, disponible sur http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/fideicomisospublicos.pdf, a pour objet de fournir à la société un aperçu de la situation des 384 trusts et fonds publics enregistrés au quatrième trimestre 2019 .

Selon le diagnostic, fin 2019, les fonds et trusts publics sans structure de l’administration publique fédérale ont fait état de disponibilités d’un montant de 740 mille 283 millions de pesos.

Concernant ceux du pouvoir judiciaire, ils ont rapporté 17 mille 41 millions et ceux d’organismes autonomes pour 23 mille 718 millions.

Ces derniers jours, le gouvernement fédéral a déterminé l’extinction des trusts publics sans structure organique et sans mandat, dans le but d’allouer leurs soldes à la relance économique après l’urgence sanitaire.

Il est important de souligner que, à tout moment, l’accès aux informations sur les trusts qui disparaîtront doit être garanti, sur la base du décret publié au Journal officiel.

Archives historiques

Pour cela, L’INAI contrôlera la conservation de leurs informations comme historique dans les portails de transparence des sujets obligés de coordonner leur fonctionnement.

De plus, l’institut mettra à disposition une ligue électronique, où l’agence ou l’agence chargée de rendre transparente l’utilisation des ressources destinées auxdites trusts est requise.

Le diagnostic contient également une section d’information sur les demandes de renseignements et les appels en révision déposés contre les fiducies et les fonds publics.

En 2016, lorsqu’ils ont été contraints de faire preuve de transparence, les fiducies et les fonds publics ont reçu au total 42885 demandes d’informations et 753 ressources à examiner.

Le document contient des informations et les principales conclusions de l’audit financier et de conformité appelé débogage des fiducies non parastatales et des chiffres similaires.

Le diagnostic récapitule les obligations de transparence que les trusts et les fonds publics doivent respecter, éteintes ou en vigueur, consultables.

