L’INAI promeut un gouvernement ouvert pour les enfants en quarantaine

Mexique.— L’Institut national pour la transparence, l’accès à l’information et la protection des Les données personnelles (INAI) vous invitent à profiter de la quarantaine en apprenant le gouvernement ouvert dans le but de promouvoir son application dès l’enfance.

Visualiser ainsi les outils d’ouverture institutionnelle pour améliorer la qualité de vie des mineurs et des jeunes; ainsi que la garantie de la pleine jouissance de vos droits.

Les concepts de gouvernement ouvert peuvent servir à rendre l’information transparente et à garantir que les programmes et services reçus par les enfants et adolescents mexicains sont suffisants et de qualité.

Dans cette édition, disponible sur: https://mailchi.mp/37ee693e97ac/gobierno-abierto-para-nias-nios-y-jvenes, les personnes intéressées pourront lire «Un gouvernement ouvert aux personnes trans», par Guerrero Mc Manus , Siobhan, du Centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines, à Mexico.

En outre, la quatrième édition de l’Open Bulletin divulgue le site Proactive Transparency de l’INAI sur les questions les plus récurrentes aux institutions mexicaines concernant le COVID-19 dans le pays.

Cela invite les filles, les garçons et les jeunes à se rapprocher, à connaître et à utiliser ces informations pour avoir une vue d’ensemble de la pandémie et assimiler l’importance de l’urgence sanitaire.

La publication comprend des articles de collaborateurs de différentes parties du pays qui, par le biais de leurs voix locales proposer des recommandations sur la façon d’intégrer des stratégies de gouvernement ouvert pour les jeunes dans la vie quotidienne; dans le secteur agro-écologique; comment impliquer les organisations de la société civile dans les processus participatifs et comment connaître les informations clés sur les programmes sociaux destinés aux premières générations.

De même, les mineurs et les jeunes sont invités à participer au Concours national de bande dessinée pour enfants et histoire de jeunesse 2020, organisé par l’INAI.

Des informations sont fournies sur Comment éduquer les enfants sur la confidentialité et la protection des données? à travers la série “Monsters on the Net”, une série qui vise à apprendre aux enfants mexicains à naviguer sur Internet en toute sécurité et à protéger leurs données personnelles.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page INAI www.inai.org.mx et le microsite sur Gouvernement ouvert: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/

