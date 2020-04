L’incident d’Ezra Miller aurait tué sa carrière et le film Flash

La semaine dernière, une vidéo surprenante a été diffusée sur le Web la Éclat La star Ezra Miller étouffe apparemment une fan féminine dans une sorte de confrontation physique. Bien qu’il y ait eu initialement une certaine confusion au sujet de l’incident, il a été confirmé par la suite qu’il s’agissait d’une «altercation grave» qui s’est produite dans un bar de Reykjavik, en Islande, où un Miller ivre a dû être escorté hors des lieux après avoir été harcelé par des «assez arrivistes». »Les fans qui l’ont amené à se déchaîner.

Cela a fait chuter la réputation de Miller, de nombreuses personnes appelant Warner Bros. à le retirer non seulement de son rôle de Credence Barebone dans la franchise Fantastic Beasts, mais aussi de Barry Allen dans The Flash. En ce qui concerne ce dernier, de nouvelles rumeurs indiquent que le studio pourrait écouter les fans sur celui-ci. Mais couper Miller pourrait ne pas simplement signifier un nouveau Flash, mais la mort de l’ensemble du projet.

C’est du moins ce que prétend Grace Randolph de Beyond the Trailer. Dans sa dernière vidéo, l’initié a suggéré que WB allait débrancher le film Flash qui souffre depuis longtemps, après le retour contre les actions enivrées de Miller.

Voici comment elle l’a dit:

“Comme je vous l’ai dit hier, et comme quelques personnes l’ont rapporté aujourd’hui, je vous ai d’abord dit: [it] on dirait qu’Ezra Miller a non seulement tué sa propre carrière mais aussi le film Flash. »

Les autres rapports auxquels Randolph fait référence proviennent de la chaîne YouTube The Lords of the Long Box et du scoopster Mikey Sutton, qui a publié des informations similaires à la déclaration ci-dessus. Et si c’était vrai, ce serait un coup dur pour tous les fans du Scarlet Speedster qui attendait patiemment que le studio prépare un film Flash.

Après tout, il est en préparation depuis des années, avec divers réalisateurs qui vont et viennent en raison de «différences créatives». Fait intéressant, l’un d’eux, John Francis Daley, a tweeté cette phrase exacte le jour où la vidéo de l’incident de Miller est devenue virale, ce qui suggère fortement qu’il était la raison pour laquelle les cinéastes ont continué à quitter la production.

Évidemment, c’est encore loin d’être officiel et la BM pourrait changer d’avis si la controverse se calme. En fait, le WGTC a entendu qu’au lieu d’annuler le projet, ils pourraient simplement présenter Wally West et se concentrer sur lui tout en excluant Barry Allen de la franchise. Peu importe ce qui se passe, il y a clairement beaucoup d’incertitude dans l’air en ce moment, mais si une chose est sûre, c’est qu’Ezra Miller ne sera probablement pas le flash pour beaucoup plus longtemps.

