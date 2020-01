L’incroyable bande-annonce de Sinister Six Fan réunit les méchants de Spider-Man

La première bande-annonce de Morbius est finalement arrivée plus tôt ce mois-ci et aussi excitante soit-elle, elle n’a vraiment soulevé plus de questions que de réponses parmi les fans de Spider-Man. Il semble – et pour cause – que la plupart des gens soient confus quant à la façon dont Peter Parker s’intègre dans l’univers Marvel que Sony commence à construire, l’aperçu ne fournissant que quelques taquineries éphémères sur la façon dont tout cela va se réunir.

D’une part, le coup d’œil rapide d’une fresque murale enduite du mot “ meurtrier ” nous dit que Morbius et le prochain Venom 2 se déroulent dans la même chronologie que les films Spider-Man du MCU, Peter étant décrit comme le meurtrier de Mysterio à la fin de Loin de la maison. Et puis, bien sûr, il y a qui révèlent dans la bande-annonce que Adrian Toomes de Michael Keaton est également impliqué.

Tout cela a conduit les fans à spéculer sur le fait que Sony travaille lentement vers un Sinister Six film et avec des rumeurs tourbillonnant maintenant que tel est bien le plan, le talentueux YouTuber Stryder HD a assemblé une autre de ses impressionnantes bandes-annonces conçues par des fans pour nous montrer à quoi le film pourrait ressembler.

Cliquer pour agrandir

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, c’est un regard terriblement alléchant sur ce que pourrait être l’avenir du SUMC / MCU, avec une interaction plutôt humoristique entre Spidey et Deadpool et aussi beaucoup de taquineries pour Carnage, que nous verrons très bientôt dans Venom 2. Et même si c’est un peu rude par endroits, personne ne peut nier que le potentiel d’un grand film Sinister Six est définitivement là maintenant que les graines commencent à être plantées dans les deux franchises.

Quand ils seront tous réunis, cela reste à voir, mais vous pouvez vous attendre à ce que Morbius (arrivant le 31 juillet) et Venom 2 (2 octobre) déposent beaucoup de blocs de construction nécessaires pour le Sinister Six, avant que Spider-Man 3 de l’été prochain ne fasse aussi le gros du travail.