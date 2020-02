L’incroyable fête de Kylie Jenner et Stormi a tatoué son nom | INSTAGRAM

The Kardashian – Jenner fait la fête, en particulier Kylie depuis que leur fille Stormi a eu deux ans le 1er février 2020, juste deux ans, alors ils ont dû faire un événement spécial au cours duquel leurs parents ont décidé de marquer leur peau En l’honneur de la petite fille.

La fière maman, Kylie a publié une série de photographies et de vidéos où sa fille et même son père apparaissent, partageant de tendres moments en famille.

Dans la première photo, nous pouvons voir la main de la femme d’affaires à côté de celle de sa fille quand elle n’était qu’un bébé, revenant un peu de temps pour apprécier le petit bébé qui est maintenant un peu plus âgé.

Dans la deuxième image, il apparaît également comme un bébé avec sa mère aimante, qui lui donnait de l’amour. Dans la troisième partie de la publication apparaît une vidéo où Kylie et Travis Scott, les deux parents, alors qu’ils célèbrent pour leur fille dans un club et dans celui-ci, ils réalisent un tatouage avec leur nom.

Dans les images suivantes apparaissent à divers moments en famille, comme une promenade en bateau, des moments à la maison et des photographies de la petite fille posant jolie et mignonne, car elle est super mignonne, a hérité de la beauté de sa mère et s’est avérée très charismatique.

Dans la publication, Kylie a écrit quelques mots: “Et comme elle en a deux. Joyeux anniversaire à ma Stormi. 1er février 16h43 au moment où ma vie a changé pour toujours. Nous étions faits l’un pour l’autre.”

Kendall Jenner était chargée de publier l’une des photographies de Stormi pour célébrer, plaçant de nombreux cœurs pour représenter combien il l’aime.

En l’honneur de Stormi, ils ont lancé une collection de maquillage surprise, qui se compose de mini-versions de leurs palettes habituelles d’ombres, de rouges à lèvres, etc.

