L’incroyable transformation de la femme la plus lourde du monde.

La femme la plus lourde du monde et son processus de perte de poids

Charity Pierce a participé à l’émission de téléréalité de 2014 “My 600LB Life” ou à la façon dont elle était connue en Amérique latine “Kilos Mortales” et a rapidement fait la une des journaux du monde entier.

Avec un poids de 352 kilos, la femme a dépassé la femme alors la plus lourde du monde, selon les records Guinness de 55 kilos, Pauline Potter.

Les médecins, surpris par son état, l’ont prévenue que son poids pouvait entraîner une mort prématurée.

Le surpoids a causé des milliers de problèmes de santé à différentes personnes, ils ont donc été surpris que Charity soit toujours en vie.

Selon plusieurs spécialistes, la moyenne d’un régime commun est d’environ 2 000 calories par jour, alors que le régime Charité dépassait les 10 000. Composée d’une comédie rapide ou grasse, le poids de cette femme a augmenté rapidement après la naissance de son fils Charly.

En tant que mère célibataire, elle ne pouvait pas quitter son domicile et a dû se tourner vers son partenaire pour l’aider dans les tâches de base de sa maison.

La charité, d’une manière désespérée, est passée à l’action en réduisant son apport à 1 200 calories par jour pour réduire son poids.

Avec l’aide d’experts, elle a pu commencer à bouger pour effectuer des exercices qui l’ont maintenue active.

Après une chirurgie de l’anneau gastrique, Charity a continué de suivre un régime strict et a commencé à effectuer plus d’exercices à la maison, ce qui l’a aidée tout au long du processus.

Après plusieurs opérations de perte de poids, cette grande femme a perdu 181 kilos!

Maintenant, elle pèse 135 kg et continue sur la route pour descendre encore plus. Il n’a pas abandonné et est déterminé à être un exemple pour les personnes qui ont vécu des situations similaires à la sienne.

Son histoire mérite d’être partagée pour que son exemple aide les autres.

