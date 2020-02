Linda Hamilton devient honnête au sujet de son avenir «Terminator»; “J’adorerais être fait”

Facilement le plus gros argument de vente de Tim Miller Terminator: Dark Fate était qu’il s’agissait d’une suite directe de Terminator 2, avec Linda Hamilton reprenant le rôle de Sarah Connor pour la toute première fois depuis la suite de James Cameron. Hamilton a repris le rôle après tant d’années parce qu’elle pensait que le film lui donnait de nouveaux éléments à travailler, a-t-elle noté l’année dernière.

Hélas, le budget énorme du film a pratiquement assuré que Dark Fate ne engendrerait pas les suites que Cameron et l’équipe espéraient faire; fait sur un budget de production quelque part dans le stade approximatif de 185 millions de dollars, Dark Fate a retiré 261 millions de dollars au box-office. En parlant avec THR cette semaine, Hamilton a creusé le budget qui a mis le film en place pour un échec financier.

“J’apprécierais vraiment peut-être une version plus petite où tant de millions ne sont pas en jeu. L’audience d’aujourd’hui est tellement imprévisible », a expliqué Hamilton à THR.

«Cela ne devrait certainement pas être une entreprise financière à haut risque, mais je serais très heureux de ne jamais revenir. Donc, non, je n’ai pas d’espoir car j’aimerais vraiment avoir fini. »

Hamilton s’est toutefois assuré d’ajouter: «Mais s’il y avait quelque chose de nouveau qui me parlait vraiment, je suis une personne logique et j’envisagerai toujours des changements viables.»

En d’autres termes, n’appelez pas Hamilton une hypocrite si jamais elle rejoue Sarah Connor à l’écran, mais elle n’a pas vraiment hâte de voir cette possibilité. Et s’il vous plaît, studios, écoutez ce qu’elle dit ici sur les dépenses absurdes que vous faites dans des films comme Dark Fate. Une suite plus petite, plus intime, de style Logan centrée sur Sarah Connor, et réalisée avec une fraction du budget de Dark Fate, aurait probablement été le succès au box-office dont la franchise Terminator avait besoin l’année dernière. Tout ne doit pas nécessairement être un spectacle CGI massif et ridiculement cher.

Un film qui a rapporté près de 300 millions de dollars ne devrait jamais être rentable.