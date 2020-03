Linda Hamilton parle de la séquence d’ouverture choquante de “Terminator: Dark Fate”

Même si James Cameron n’était pas derrière la caméra pendant Terminator: Dark Fate, les Tim Millersuivi direct jusqu’à T2: le jugement dernier a été excellent. Cependant, l’ouverture du film en a laissé beaucoup sous le choc, certains en colère.

Dans la séquence, une jeune Sarah et John Connor célèbrent la survie d’un autre jour alors qu’ils ont sauvé le monde et arrêté le jugement dernier.

Bien qu’ils aient pu contrecarrer les plans de Skynet, les robots du futur ont envoyé plus d’un T-800 dans le temps avec l’ordre de tuer John Connor. Dans un moment traumatisant, John est finalement abattu par l’une de ces machines bloquées alors que Sarah est impuissante à le sauver.

Linda Hamilton est revenue au rôle de Sarah Connor et a finalement parlé de cette scène, qui, selon elle, peut avoir enragé certains fans.

“Cela va bouleverser beaucoup de gens et beaucoup de fans qui pensent que cela doit rester fidèle aux deux premières histoires”, dit-elle à Film Stories. «Tout le concept de Terminator, que John Connor est l’espoir pour l’avenir de l’humanité et ensuite de le faire abattre comme ça. Je pense que ça va bouleverser beaucoup de gens! “

Sarah et John sont joués par des cascades doubles (Jude Collie a joué John pour Edward Furlong), comme si Arnold SchwarzeneggerT-800 (interprété par Brett Azar).

Même si Hamilton n’agissait pas dans la séquence d’ouverture, elle révèle que Cameron l’a amenée sur le plateau afin d’aider à garder l’authenticité des performances.

«Je n’étais là que pour donner des conseils, je suppose», explique sincèrement Hamilton.

“Vous savez, pas vraiment dans un rôle de supervision, mais [director] Tim [Miller] voulait que je témoigne, car c’est la femme qu’ils ont principalement moulée pour son corps, pour ressembler à Sarah Connor à l’époque. Et c’était vraiment difficile de regarder à tous les niveaux et juste la façon dont elle se battait.

“Elle était une actrice et une bonne actrice à part entière, mais pas Sarah Connor et moi avions très peu de contrôle sur ses performances”, ajoute-t-elle.

“Je l’ai fait tout de suite et j’ai dit” non, non, non, non, non, vous ne pouvez pas simplement la mettre de côté! ” Elle se relever, vous ne pouvez pas simplement tenir Sarah, vous savez qu’elle mordrait, se gratterait, couderait, attraperait son bras. »

“Je me souviens avoir dit au cascadeur et à cette femme que vous devez vous battre plus fort, voici votre fils qu’il tire en petits morceaux et qu’elle attraperait – oh et ce n’est pas Arnold non plus – alors elle attraperait le corps d’Arnold double et elle attrape son bras et je me dis “Non attrape le bras avec le pistolet! Pas n’importe quel bras celui avec le pistolet! » [laughs a lot]”

Elle continue de parler de l’ajout de son visage:

«Et vous savez, essayer d’enseigner à quelqu’un là-bas comment être féroce, comment être Sarah Connor, a été un moment énervé, puis ils ont mis mon visage, un visage plus jeune sous forme numérique.

«Donc, je n’avais presque rien à voir avec cette scène, ils l’ont assemblée… alors j’ai dû faire correspondre sa performance vocalement parce qu’ils mettaient mon visage sur son corps, mais ils devaient faire correspondre sa performance avec mon visage et je devais faire correspondre… Oh mon dieu, c’était tellement déroutant et pas très satisfaisant! [laughs]”

Edward Furlong a également partagé ses propres réflexions sur la scène controversée.

Meagan Navarro a passé en revue Terminator: Dark Fate et l’a qualifié de «retour indispensable à la formation de la franchise».