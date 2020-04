Lindsay Lohan annonce son retour avec un single

.

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. 8

Les anges. Lindsay Lohan, dont la carrière prometteuse s’est effondrée il y a une décennie en raison de problèmes juridiques et de toxicomanie, a annoncé son retour avec un single musical. Je suis de retour, la star de 33 ans a posté sur les réseaux sociaux, avec un lien pour que ses fans puissent enregistrer le single sur une plateforme de streaming. Il n’a pas discuté du titre ou de la date de sortie. Son annonce surprenante est devenue un sujet tendance sur Twitter, bien qu’elle ait provoqué des réactions mitigées. Désolé, nous sommes dans une pandémie mondiale, a tweeté CaliRae, entre autres, en référence au coronavirus qui a changé la vie dans le monde et tué plus de 40 000 personnes.

