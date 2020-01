Lindsay Lohan continue de publier des photos de modélisation sur Instagram après avoir annoncé de grandes nouvelles pour février

Il y a beaucoup de stars féminines d’Hollywood dont nous nous souvenons du début et du milieu des années 2000, et Lindsay Lohan était certainement l’une d’entre elles. De sa carrière d’actrice enfantine lancée avec The Parent Trap à son infâme rôle dans Mean Girls, Lohan s’est fait un nom en tant qu’actrice qui est là pour rester. Mais après de multiples accrochages avec la loi et un certain nombre de rapports d’utilisation de drogue, la jeune actrice semblait être tombée en disgrâce.

Maintenant, Lohan est prêt pour un retour en 2020, cependant. Alors qu’elle a déménagé au Moyen-Orient pour s’éloigner des paparazzis, elle prépare son retour aux États-Unis avec de la nouvelle musique et de nouveaux films. Et elle publie même de nombreuses nouvelles photos de mannequins sur son compte Instagram avec les nouvelles. Voici ce qui se passe.

Lindsay Lohan est prête à retourner aux États-Unis

Lindsay Lohan assiste au gala du Centre Ali Forney 2019 | Santiago Felipe / .

Lohan’s a eu des problèmes juridiques depuis 2007 – et en 2012, elle a été traduite en justice à 19 reprises et a visité cinq centres de réadaptation distincts. Puis, en 2014, elle était prête pour un nouveau départ ailleurs. Lohan a choisi de s’implanter à Dubaï parce qu’il n’y avait «pas de paparazzi» et «pas de caméras» pour documenter sa vie à la vue de tous, selon Esquire.

Comme Lohan l’a dit à Emirates Women, «Déménager ici était un nouveau départ. Vous entendez davantage parler de l’actualité réelle plutôt que des potins de célébrités, ce que j’apprécie vraiment. »

Quant à ses façons de faire la fête, Lohan a également noté qu’elle mettait tout cela derrière elle et se concentrait sur sa carrière. «Les gens sont toujours coincés dans le passé, des histoires que j’ai eues à L.A. et je déteste ça. Ce n’étaient que des mensonges », a-t-elle dit. Lohan a également ajouté: «Le fait est que tout le monde passe par des expériences et des expériences, mais les choses qu’ils disent que j’ai faites, je n’ai jamais pu le faire.»

Elle vient de révéler qu’elle sortait un album en février

Le soir du réveillon, Lohan a déclaré à Anderson Cooper et Andy Cohen qu’elle prévoyait de revenir aux États-Unis pour aider à diriger sa sœur et poursuivre sa propre carrière à Hollywood. Et Fox News a noté que Lohan venait de laisser un indice qu’elle supprimait de la nouvelle musique en février 2020.

Selon Fox, un compte Instagram de Lohan fan nommé World of Lindsay Lohan a publié une vieille vidéo de Lohan quand elle a joué dans Mean Girls. Le compte a ensuite ajouté la légende, “J’espère que nous aurons LL3 cette année @ lindsaylohan!” Et Lohan a commenté le post.

La star a ajouté: “fin février!”

Bien que Lohan soit connue pour ses films, nous ne pouvons pas oublier qu’elle a plusieurs albums studio. Elle a sorti Speak back en 2004 et A Little More Personal (Raw) en 2005. Depuis lors, ses fans se sont demandé si elle ne produirait jamais un autre album – et il semblerait que cela arrivera finalement 15 ans plus tard.

Lohan a posté de nombreuses photos sur Instagram de son mannequin

Il semble que Lohan prépare ses abonnés Instagram pour la sortie de février. Jusqu’à présent, elle a moins de 15 messages sur son «gramme» et elle supprimera occasionnellement de nouveaux messages immédiatement après les avoir ajoutés. Il semble cependant qu’elle garde quelques nouvelles photos de mannequin sur ses réseaux sociaux. Le 17 janvier, Lohan a ajouté trois nouvelles photos de ce qui semble être des séances photo différentes.

Non seulement Lohan a ajouté de nouvelles photos de modélisation, mais elle permet également au public de faire des commentaires. Et il semble que tout le monde soit à bord pour son retour.

“Vous êtes tellement photogénique et vous vous adaptez à n’importe quelle couleur de cheveux OMG”, a commenté un abonné sur un article montrant Lohan avec des cheveux blonds nouvellement décolorés.

Sur une photo en noir et blanc d’elle, un autre fan a écrit: “vous êtes belle juste comme vous êtes et vous méritez tout le bonheur du monde, continuez à briller.”

Nous sommes ravis de voir ce que Lohan prévoit pour février 2020 – et, bien sûr, nous aimons sa présence sur Instagram qui semble être là pour rester.

