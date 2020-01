Lindsay Lohan est-elle mariée? Découvrez le statut relationnel de la «Mean Girls ‘Actress»

Pendant un moment, il semblait que Lindsay Lohan allait sortir de la malédiction de la star enfant. Elle était incroyablement talentueuse, mais finalement, il semble que sa fête la rattrape.

Tout comme d’autres enfants stars, Lohan a implosé à l’un des moments les plus prometteurs de sa carrière.

Lindsay Lohan tente de remettre sa carrière sur les rails

Lindsay Lohan | Sam Tabone / WireImage

Lohan a joué dans Mean Girls en 2004, et c’était sans doute l’un de ses plus grands rôles. Elle avait déjà joué dans des films auparavant, mais Mean Girls est spéciale car elle a résisté à l’épreuve du temps. Même maintenant, près de 16 ans plus tard, le public se connecte au film.

Cela aurait dû être le début pour Lohan. Mais au lieu de continuer à jouer dans plus de films, Mean Girls est devenu le début de la fin. Lohan ferait la fête au cours des prochaines années et elle a été surprise en train de consommer de la cocaïne. Peut-être que sa carrière aurait pu survivre à la consommation de drogues, mais son comportement erratique la rendait difficile à travailler.

En 2008, Lohan était censé apparaître dans un arc de six épisodes sur Ugly Betty. Cependant, Lohan était tellement désagréable et conflictuel avec la star de la série, America Ferrera, qu’ils l’ont interrompue. Lohan n’est apparu que dans un épisode.

Maintenant, elle essaie de remonter sur le cheval. Elle a annoncé qu’elle reviendrait aux États-Unis après un long séjour à l’étranger, et elle agira sur plusieurs projets. Lohan prétend en avoir fini avec le drame.

Lindsay Lohan a une histoire de relation compliquée

Il y a certainement beaucoup de drame dans l’histoire des relations de Lohan. La première relation de Lohan qui a été rapportée par les tabloïds a été avec Aaron Carter. Carter était une camarade enfant star. Si ce qui est arrivé à Lohan est mauvais, la spirale descendante de Carter est carrément tragique. Ses problèmes de santé mentale non traités ont conduit son frère à obtenir une ordonnance d’interdiction à son encontre.

Les deux sont sortis pendant une courte période avant que Lohan ne soit lié à Wilmer Valderama de la célébrité de That 70s Show. Ce fut une autre relation courte. L’année suivante, en 2006, Lohan était lié à Stavros Niarchos.

L’héritier du transport maritime venait de sortir d’une relation avec l’ami de Lohan, Paris Hilton. Certains pensent que la relation de Lohan avec Niarchos crée une rupture dans son amitié avec Hilton. Si c’était le cas, cela n’en valait pas la peine. Lohan et Niarchos étaient au cours de la même année, et Lohan a été vu en train de dîner et de dîner avec un célèbre restaurateur.

Puis en 2008, Lohan est sorti avec la DJ britannique Samantha Ronson. Lohan n’a aucun problème à discuter de sa bisexualité, mais elle dit que la relation a fini par générer beaucoup de critiques pour Ronson.

Lohan et Ronson ont rompu définitivement les choses en 2009. Lohan a eu encore quelques brèves aventures jusqu’à ce qu’elle se réunisse avec Egor Tarabasov. Elle et l’homme d’affaires russe finiraient par se fiancer.

Après deux ans, Lindsay Lohan a rompu son engagement

Lohan et Tarabasov ont eu une relation tumultueuse, c’est le moins qu’on puisse dire. Tarabasov était très violent. Les deux étaient souvent surpris en train de se battre physiquement. À un moment donné, Tarabasov a tenté d’étrangler Lohan dans une chambre d’hôtel de Londres.

La relation violente de Lohan est encore plus tragique étant donné ses antécédents familiaux. Sa mère a également dénoncé le fait d’être dans une relation violente. Même si sa mère plaide souvent en faveur des victimes de violences domestiques, Lohan n’a pas tout de suite réalisé qu’elle était elle-même une victime.

En 2016, Tarabasov a été filmé tordant le bras de Lohan sur une plage de Mykonos. Cela semblait être une sorte de dernière goutte pour Lohan, qui a rompu les fiançailles peu de temps après. Pour autant que les fans le sachent, Lohan est célibataire depuis.

Les fans veulent juste le meilleur pour Lohan. Elle prétend que 2020 sera son année. Elle a déclaré que ce serait l’année où elle reviendrait à la sienne. Les fans sont ravis de voir Lohan réussir, tant dans sa carrière que dans sa vie amoureuse.