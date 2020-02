Lindsey Morgan Cast dans «Walker» – Le redémarrage CW «Walker Texas Ranger»

HISTOIRES CONNEXES

Le nouveau Walker de la CW, Texas Ranger ne sera pas un Ranger seul, il s’avère.

La 100 star Lindsey Morgan a rejoint le casting de Walker, le prochain redémarrage avec Jared Padalecki de Supernatural, notre site sœur Variety rapporte. Morgan jouera le nouveau partenaire de Walker, l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers.

Padalecki – après une saison de 15 saisons en tant que chasseur de démons Sam Winchester sur Supernatural, qui se terminera plus tard cette année – incarnera Cordell Walker, “un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral qui rentre chez lui à Austin après avoir été infiltré pendant deux ans, seulement pour découvrir qu’il y a un travail plus difficile à faire à la maison. »Il reprend le rôle-titre de Chuck Norris, qui a joué dans le Walker Ranger original du Texas pendant huit saisons sur CBS. Le CW a remis à Walker une commande de série le mois dernier.

Morgan est surtout connu pour avoir joué le mécanicien Raven Reyes sur The 100, qui termine sa propre course CW plus tard cette année après sept saisons. Ses autres crédits télévisés comprennent General Hospital, The Night Shift, Franklin & Bash, Happy Endings et How I Met Your Mother.

Le guide pilote complet 2020-21 de TVLine a été mis à jour avec le casting.

Êtes-vous enthousiasmé par cette éventuelle réunion de CW? Donnez votre avis sur le nouveau partenariat dans un commentaire ci-dessous.