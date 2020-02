Lindsey Morgan rejoint la série Walker de Jared Padalecki au CW

Lindsey Morgan rejoint la série Walker de Jared Padalecki à The CW

Le CW Le 100 star Lindsey Morgan a rejoint Jared Padalecki (Surnaturel) Marcheur série dans un rôle principal, Variety a confirmé. Le projet à venir a reçu une commande en série à The CW pour la saison 2020-2021.

CONNEXES: Supernatural 15.12 Promo: Galaxy Brain

Marcheur suit Cordell Walker (Padalecki), un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral, qui rentre chez lui à Austin après avoir été clandestin pendant deux ans, pour découvrir qu’il y a un travail plus difficile à faire à la maison. Il tentera de renouer avec ses enfants, de naviguer dans les affrontements avec sa famille et de trouver un terrain d’entente inattendu avec son nouveau partenaire (Morgan) – l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers – tout en devenant de plus en plus méfiant à propos des circonstances entourant celle de sa femme. décès.

Morgan jouera Micki, le nouveau partenaire de Walker qui est né et a grandi à San Antonio. Le personnage est décrit comme concentré et perspicace, et sa famille est au Texas depuis avant le Texas. Elle a été dans l’armée et dans les forces de police et sait de première main ce que c’est que d’être distingué et victime de discrimination en raison de son sexe.

CONNEXES: Jordan Elsass et Alexander Garfin interprètent les fils de Superman et Lois sur The CW

La série est écrite et produite par Anna Fricke (Être humain, Valeur) et exécutif produit par Dan Lin et Lindsay Liberatore de Rideback ainsi que Padalecki. Marcheur est de CBS Television Studios en association avec Rideback.