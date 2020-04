Lindsey Vonn a choisi le ski parce que c’était le seul sport auquel elle était douée

Vous auriez du mal à trouver de nombreux athlètes d’hiver plus accomplis que Lindsey Vonn. Bien qu’elle soit maintenant à la retraite, Vonn a passé beaucoup de temps en tant que l’une des meilleures skieuses du monde. Cependant, sa carrière n’était pas seulement le soleil et les arcs-en-ciel – elle a connu une période de repos importante en raison de blessures dont elle a également pu revenir.

Il est toujours intéressant de regarder en arrière au début d’une grande carrière d’athlète et d’examiner pourquoi ils ont choisi de concourir dans le sport qu’ils pratiquaient. De nombreux athlètes auraient pu exceller dans plusieurs sports et Vonn n’est probablement pas différent. Mais qu’est-ce qui a poussé Vonn à y participer?

Les premières années de Lindsey Vonn

Né à St. Paul, Minnesota le 18 octobre 1994, Vonn avait quatre frères et sœurs qui grandissaient. Son père, Alan Kildow, avait été une skieuse de compétition et était la personne qui l’avait amenée à skier. Après une formation avec l’entraîneur Erich Sailer, Vonn a déménagé au Colorado. A 14 ans en 1999, elle remporte le slalom Trofeo Topolino en Italie. Son âge n’était pas la seule chose étonnante dans son exploit – elle était également la première Américaine à remporter la course.

Les prochaines années ont vu Vonn continuer à triompher et à s’améliorer en tant que skieur. Elle a rapidement attiré l’attention de Team USA. Ils l’ont nommée au sein de l’équipe olympique américaine de ski pour les Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City, Utah.

Les triomphes olympiques de Lindsey Vonn

Vonn a eu de grandes performances aux Jeux olympiques d’hiver au fil des ans. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ses performances dans certaines de ces compétitions:

2002: Lors de sa première apparition sur la scène mondiale, elle ne parvient à terminer que sixième au combiné alpin et au slalom. 2006: Pensé être un favori pour remporter une médaille à Turin, en Italie, une catastrophe a frappé. Vonn s’est écrasé lors d’une course d’entraînement, pensant qu’elle peut lui avoir cassé le dos. Elle a dû être transportée par avion au large de la montagne. Miraculeusement, Vonn est revenu à la compétition dans les deux jours. Bien qu’elle n’ait pas remporté de médaille, elle a remporté le Prix de l’esprit olympique américain pour son retour. 2010: Elle a remporté une médaille en descente (or) et en super G (bronze). 2014: Vonn a dû sauter ces Jeux olympiques en raison d’un crash aux championnats du monde alpins l’année précédente. 2018: Dans un retour triomphal à la compétition olympique, Vonn a remporté une médaille de bronze en descente lors de sa dernière apparition aux Jeux d’hiver.

Après sa médaille de bronze en descente aux championnats du monde 2019, Vonn s’est retirée du ski de compétition. Mais qu’est-ce qui l’a motivée à s’impliquer dans le sport en premier lieu?

Pourquoi Lindsey Vonn a choisi le ski

Vonn est évidemment un grand athlète en condition physique optimale. Qu’est-ce qui l’a poussée à skier? Selon Vonn, c’était par simple nécessité. Elle a dit à Esquire qu’elle n’était simplement pas bonne dans d’autres sports:

«Je skie depuis mes 13 ans. C’était la seule chose dans laquelle j’étais bon. Croyez-moi, j’ai essayé beaucoup d’autres choses, et j’étais très mauvais à toutes. Le tennis était l’une de ces choses. Le patinage artistique était l’une de ces choses. J’ai aussi essayé la gymnastique. Je n’étais en fait pas à moitié mauvais en gymnastique; J’étais juste trop grand. “

Il va de soi que les prouesses athlétiques de Vonn auraient fait d’elle une excellente candidate pour un certain nombre de sports. Mais c’est probablement la chance pour elle – et pour le monde du ski – qu’elle ait atterri sur le ski. C’est également une chance qu’elle n’ait pas été très bonne dans les autres sports qu’elle a essayés, sinon elle aurait pu y participer à la place. Elle ne l’a pas fait, bien sûr, et elle est entrée dans l’histoire du ski.