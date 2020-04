‘Line of Duty’ supprimé de Netflix à l’international

Line of Duty a soudainement disparu de plusieurs régions de Netflix pendant la nuit alors que les négociations sur la licence expiraient selon Deadline avec une entreprise qui a depuis fait faillite. Voici le dernier.

La série britannique qui est une procédure policière est un incontournable de la télévision britannique. À ce jour, cinq saisons de l’émission ont été produites jusqu’à présent, une sixième saison déjà produite devant être diffusée fin 2020 au Royaume-Uni.

Netflix a eu des problèmes avec Line of Duty dans le passé, y compris il y a plusieurs années lorsque les épisodes ont été supprimés, mais maintenant, à partir du 4 avril 2020, la série a été supprimée dans son intégralité.

Pourquoi Line of Duty a-t-il été supprimé de Netflix?

Selon un rapport de Jake Kanter, la série a été supprimée grâce à la résiliation des contrats avec Netflix avec le distributeur de l’émission, Kew Media.

Kew Media est une entreprise récemment entrée en administration (c’est-à-dire qui a fait faillite) et, par conséquent, ses actifs et ses contrats antérieurs ont été revus.

L’histoire de l’effondrement de l’entreprise mérite d’être lue et TBI Vision a un excellent résumé ici.

Netflix dans la plupart des régions internationales a effectué Line of Duty, y compris le Royaume-Uni et l’Australie. Notamment, les États-Unis et le Canada n’ont pas diffusé l’émission où elle est diffusée sur Acorn TV.

Netflix au Royaume-Uni n’a eu que les saisons 1 à 4 et nous avions prédit que Netflix aurait la saison 5 en octobre de cette année. Cependant, avec cette nouvelle tournure des événements, cela semble désormais de plus en plus improbable.

Line of Duty reviendra-t-il sur Netflix?

On ne sait pas encore si Line of Duty fera son retour sur Netflix jusqu’à ce que la situation soit résolue.

Pour Brits, la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours accéder facilement à toutes les saisons passées (y compris la saison 5) via BBC iPlayer. Même si cela vaut la peine d’être noté, vous avez besoin d’une licence TV pour le faire.

Voulez-vous voir Line of Duty revenir sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.