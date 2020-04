“L’infodémie” affecte également la santé: UNAM

Mexico.- Outre Covid-19, le monde souffre d’une autre contagion: l’infodémie, première épidémie d’information en temps réel, qui modifie le comportement de ceux qui la contractent. Cette situation détériore également la santé car la peur est viralisée, ont reconnu les experts de l’UNAM.

La tromperie et les fausses nouvelles prospèrent toujours dans des circonstances de peur, car les crises montrent le meilleur et le pire de la société, a déclaré Raúl Trejo Delarbre, de l’Institut de recherche sociale (IIS).

“Les communautés d’aujourd’hui sont toujours connectées, mais à bien des égards, les réseaux numériques ne nous relient pas, mais accentuent plutôt notre isolement. En outre, même si nous ne savons pas à quel point nous sommes vulnérables et nous ne connaissons pas l’étendue du virus, la vérité est que l’épidémie d’information affecte ceux qui en ont le moins. La nature nous rappelle notre fragilité “, a-t-il souligné.

À cet égard, José Antonio Maya González, historien de la médecine et des maladies mentales à la Faculté de philosophie et de littérature (FFyL), a ajouté que nous voyons des sujets constamment à l’affût des médias sociaux et des médias, avec une gamme d’émotions: la peur à la contagion, à l’autre, à l’Asie, au migrant, car l’information ininterrompue réaffirme cette série d’imaginaire social.

«En tant qu’universitaire, la peur n’est pas ce qui m’inquiète le plus, mais les usages sociaux et politiques qui lui sont donnés au sein de la population; Je crains de pouvoir construire des murs mentaux pour empêcher les autres de restreindre leurs droits, comme marcher librement sur la planète. La stigmatisation et l’étiquetage de ceux qui peuvent être infectés doivent être combattus “, a-t-il souligné.

Démographie de la mortalité

Verónica Montes de Oca, chercheuse et spécialiste en démographie à IIS, a déclaré que la propagation de Covid-19 est étroitement liée aux inégalités sociales et aux structures d’âge de nombreux pays.

“Cet événement met en évidence la capacité des États à réagir à un virus qui remue toute l’humanité et remet en cause le système de santé.”

Il a également expliqué que la pauvreté et les inégalités sont des éléments centraux pour être plus vulnérables à la désinformation et au virus. 60 pour cent de la population économiquement active au Mexique travaille dans le secteur informel, et s’ils ne travaillent pas, ils n’ont aucun revenu et sont beaucoup plus vulnérables au manque de protection de l’État, nous devons donc repenser notre solidarité, notre sororité et nos relations quotidiennes “

Un autre foyer de vulnérabilité concerne les populations souffrant de maladies chroniques, a également noté le coordinateur du Séminaire universitaire interdisciplinaire de l’UNAM sur le vieillissement et la vieillesse.

De nouveaux modes de coexistence

Raúl Trejo Delarbre a déclaré qu’il est difficile de faire le point sur une situation qui change chaque jour; pour l’instant, “nous apprenons de nouvelles formes de coexistence et de tolérance, l’action de l’Etat ne suffit pas, nous apprenons que l’Etat et la société ne sont pas séparés”.

Enfin, Verónica Montes de Oca a exhorté à «lire, sélectionner ce que nous voyons, optimiser ce que nous avons et compenser ce que nous n’aurons pas. Les parents doivent trouver de nouvelles façons de vivre avec leurs enfants, pour retrouver nos liens affectifs ».

