L’initié de Marvel dit que le retard de “Black Widow” ne ruinera pas la phase 4 du MCU – .

Disney a retardé plusieurs premières de films en raison du coronavirus, dont Black Widow, l’introduction de la phase 4 du MCU.

Contrairement aux films autonomes, Black Widow est lié à un univers beaucoup plus vaste d’aventures entrelacées, et son retard pourrait affecter la chronologie du MCU.

Un initié dit maintenant que le report de Black Widow ne ruinera pas le calendrier du MCU.

Disney a confirmé que Black Widow sera retardé en raison du coronavirus il y a quelques jours, ce qui n’était pas nécessairement une surprise, étant donné que d’autres studios avaient fait de même. No Time to Die de Sony et Fast and Furious 9 d’Universal en sont deux exemples. Et Black Widow n’était même pas la première annulation de Disney, car les premières de Mulan et de The New Mutants avaient été repoussées quelques jours plus tôt.

Mais Black Widow, contrairement à beaucoup de ces autres films, fait partie d’un univers beaucoup plus vaste, étant le premier film de MCU Phase 4 de Marvel. Un retard de Black Widow pourrait ruiner le calendrier de Marvel et Disney, ce que nous avons expliqué il y a quelques semaines. Maintenant, un initié dit que ce ne sera pas le cas.

Les développements des coronavirus ont progressé à un rythme rapide au cours des dernières semaines, incitant tout le monde à reconsidérer la vie quotidienne. De nombreuses entreprises ont fermé leurs portes, dont plusieurs chaînes de théâtre. De plus, la production d’autres titres de phase 4 a été retardée en raison de problèmes de coronavirus. Le Falcon et le soldat d’hiver, la première série MCU Disney + TV fait partie des émissions qui ont dû modifier leurs plans de production. Shang-Chi en est un autre.

Quand je vous ai dit pour la première fois que Disney ne pouvait pas retarder Black Widow, j’ai supposé à tort que les émissions qui suivraient ne seraient pas reportées elles-mêmes. Mais le cinéma et la télévision ne vous permettent pas exactement d’agir ou de diriger depuis votre domicile. Donc, ce n’est pas seulement Black Widow qui est retardé, c’est l’ensemble du MCU.

Selon la durée de cette pandémie, Marvel devra reconsidérer les dates de sortie de plusieurs des six films de la phase 4, ainsi que de nombreuses huit séries Disney + TV originales.

S’exprimant avec Variety, un initié a déclaré que le retard de Black Widow “n’affecterait rien” dans la chronologie du MCU:

Pousser Black Widow n’affecte en rien la chronologie du MCU, a déclaré une personne proche de Marvel Studios. Il n’était pas clair si l’implication était que Widow verrait la lumière du jour avant août, ou si le film est sans conséquence pour la phase quatre, ou si la source a un tesseract.

Étant donné le manque de contexte, je ne sais pas comment interpréter cela. Oui, Marvel pourrait sortir Black Widow avant la première du Falcon et de Winter Soldier en août si COVID-19 disparaît. Ou la série télévisée pourrait être repoussée de quelques semaines afin que les fans puissent voir Black Widow avant les débuts de la série. Ou ils pourraient lancer simultanément.

Mais il n’y a aucun moyen que Black Widow ne soit pas connecté au MCU, Falcon inclus. Les fuites ont déjà gâché l’intrigue de Black Widow, et nous avons des raisons de croire qu’il existe un lien important entre le premier film MCU Phase 4 et la première série télévisée MCU à venir à Disney +.

Je concède que Black Widow est spéciale en ce qui concerne la chronologie du MCU. C’est une préquelle qui se déroule entre les événements de Civil War et Endgame – en fait, lorsque vous regardez à nouveau tout l’univers cinématographique Marvel dans l’ordre chronologique, vous devrez probablement regarder Black Widow avant Infinity War. Cela dit, les événements de Black Widow auront certainement des répercussions sur l’avenir post-Endgame du MCU.

Marvel peut se permettre de lancer le film quand il le souhaite, tant que l’histoire du MCU qui suit n’est pas aussi grande que Fin du jeu. Ce que je veux dire, c’est que Captain Marvel aurait pu être placé n’importe où dans les phases précédentes, tant que le public a pu le voir avant Fin du jeu. Il n’y a pas une telle pression sur Black Widow, étant donné que Falcon ne sera qu’un élément constitutif vers la prochaine fin de partie, et The Eternals, dont le lancement est actuellement prévu en novembre, est une histoire préalable.

